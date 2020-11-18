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Меры по наведению порядка утвердили в районах Минска
18.11.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Районные администрации Минска утвердили план по обеспечению общественного порядка и безопасности, сообщили в среду в Мингорисполкоме.
© Sputnik / Виктор Толочко
В документе говорится, что в районах усилят работу коммунальных служб. Им будут помогать сотрудники РУВД и РОЧС. Отдельно собираются активизировать деятельность добровольных народных дружин.
"В части работы с жителями предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса", – говорится в сообщении.
Накануне заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что в столице есть дворы и районы, которые подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, где происходит порча имущества.
Напомним, 17 ноября мэр Минска Владимир Кухарев
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Районные исполкомы подписали план, где перечисляются действия, с помощью которых планируют возвращаться спокойствие в "деструктивные дворы".
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