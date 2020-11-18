Меры по наведению порядка утвердили в районах Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Районные администрации Минска утвердили план по обеспечению общественного порядка и безопасности, сообщили в среду в Мингорисполкоме.

В документе говорится, что в районах усилят работу коммунальных служб. Им будут помогать сотрудники РУВД и РОЧС. Отдельно собираются активизировать деятельность добровольных народных дружин.

"В части работы с жителями предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса", – говорится в сообщении.

Накануне заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что в столице есть дворы и районы, которые подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, где происходит порча имущества.

Напомним, 17 ноября мэр Минска Владимир Кухарев анонсировал введение дополнительных мер по обеспечению общественного порядка в столице. Инспектор по Минску Александр Барсуков при этом подчеркнул, что "вакханалию" во дворах необходимо прекращать. Работа коммунальных служб теперь будет происходить под присмотром милиции, а вмешательство в действия коммунальщиков может повлечь за собой не административную, а уголовную ответственность.

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