Погода портится: ГАИ дала небанальные советы водителям и пешеходам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Погода портится: ГАИ дала ряд небанальных советов водителям и пешеходам

За 10 месяцев с начала года на нерегулируемых пешеходных переходах в Минской области произошло уже 68 ДТП (19 погибших, 61 человек травмирован), рассказала радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганды областной ГАИ Ирина Сапунова.

"На период акции созданы рейдовые группы из сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков дорог и улиц, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов", ― сказала она.

Водителям в условиях ограниченной видимости советуют удвоить внимание, приближаясь к переходу, затормозить или вовсе остановиться, чтобы пропустить пешеходов. В свою очередь, пешеходы, хоть и имея преимущество на дороге, должны убедиться в том, что авто их пропускают, перестать говорить по телефону и отключить наушники , а также заранее обозначить себя фликерами.

Есть ряд рекомендаций и для безопасного вождения. Водителям в ГАИ напомнили, что мокрый снег на проезжей части превращается в кашу, сцепление колес с дорожным покрытием уменьшается, что увеличивает тормозной путь.

"При ухудшении погоды стоит по возможности избегать перестроений и такого небезопасного маневра, как обгон. Тормозить заранее и плавно - любое резкое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги", ― сказала представитель ГАИ.

Она также напомнила, что при похолодании летняя резина твердеет, из-за чего сцепление с дорогой также уменьшается и машину может "занести". Представитель ГАИ посоветовала водителям "переобуть" автомобили заранее, не дожидаясь обязательной даты 1 декабря.

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