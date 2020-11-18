|
Погода портится: ГАИ дала небанальные советы водителям и пешеходам
18.11.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Владимир Астапкович
"На период акции созданы рейдовые группы из сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков дорог и улиц, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов", ― сказала она.
Водителям в условиях ограниченной видимости советуют удвоить внимание, приближаясь к переходу, затормозить или вовсе остановиться, чтобы пропустить пешеходов. В свою очередь, пешеходы, хоть и имея преимущество на дороге, должны убедиться в том, что авто их пропускают, перестать говорить по телефону и отключить наушники , а также заранее обозначить себя фликерами.
© Sputnik / Мария Амелина
"При ухудшении погоды стоит по возможности избегать перестроений и такого небезопасного маневра, как обгон. Тормозить заранее и плавно - любое резкое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги", ― сказала представитель ГАИ.
Она также напомнила, что при похолодании летняя резина твердеет, из-за чего сцепление с дорогой также уменьшается и машину может "занести". Представитель ГАИ посоветовала водителям "переобуть" автомобили заранее, не дожидаясь обязательной даты 1 декабря.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег в Минской области затянутся на несколько дней, ухудшение погоды ― одна из причин проведения на областных трассах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)