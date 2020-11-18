На главной странице БТ1 разместили свастику

Источник материала: KYKY

Уже который месяц провластные телеканалы пытаются доказать беларусам, что БЧБ-флаг – «фашистский». Видимо, в погоне за убедительностью государственные журналисты забыли обо всем.

Сегодня на главной странице телеканала БТ1 появилось изображение свастики. Знаком национал-социалистической партии Германии решили проиллюстрировать фактически одноименный баннер «что родник БЧБ и свастику?»

К сожалению, KYKY не может продемонстрировать вам оригинальный скрин с главной страницы БТ, так как изображение свастики в Беларуси запрещено.

Ст. 17.10 КоАП «Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики». Наказание:

Наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. А также орудий и средств совершения указанного нарушения (или без конфискации таких орудий и средств).



Или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения (или без конфискации таких орудий и средств).



На индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения (или без конфискации таких орудий и средств)



На юридическое лицо (коим является телеканал) – до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения (или без конфискации таких орудий и средств).

