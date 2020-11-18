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На главной странице БТ1 разместили свастику
Источник материала: KYKY>
Уже который месяц провластные телеканалы пытаются доказать беларусам, что БЧБ-флаг – «фашистский». Видимо, в погоне за убедительностью государственные журналисты забыли обо всем.
Сегодня на главной странице телеканала БТ1 появилось изображение свастики. Знаком национал-социалистической партии Германии решили проиллюстрировать фактически одноименный баннер «что родник БЧБ и свастику?»
К сожалению, KYKY не может продемонстрировать вам оригинальный скрин с главной страницы БТ, так как изображение свастики в Беларуси запрещено.
Ст. 17.10 КоАП «Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики». Наказание:
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Уже который месяц провластные телеканалы пытаются доказать беларусам, что БЧБ-флаг – «фашистский». Видимо, в погоне за убедительностью государственные...
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