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В Беларуси разгорается рельсовая война

18.11.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси признает, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось.

Зарегистрировано свыше 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения, возбуждено более 50 уголовных дел. При этом чаще всего такие правонарушения фиксируют в Минской области.

В основном злоумышленники коротят рельсы, используя металлическую проволоку, и укладывают на них посторонние предметы. Большинство правонарушений совершается ночью.

"От действий злоумышленников страдают пассажиры (опаздывают или травмируются) и автомобилисты (не могут пересечь ж/д переезд из-за опущенного шлагбаума). Также нарушается график движения грузовых составов, и как следствие - не доставленные вовремя медоборудование, продовольствие и промышленные грузы. Подобные действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но также экстренное торможение и травмирование пассажиров", - говорится в сообщении МВД.

 
 
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МВД Беларуси признает, что за последние два месяца количество случаев, угрожающих безопасному движению поездов, значительно увеличилось.
 
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