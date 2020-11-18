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Генпрокуратура РБ вынесла предупреждения священнослужителям

18.11.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратур РБ вынесла официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона председателю Синодального информационного отдела Белоруской Православной Церкви Лепину С.Л. и Викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь Кособуцкому Ю.К.

«На личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах были размещены заявления священнослужителей по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти, возведенного в связи со смертью Романа Бондаренко», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения», - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре назвали такие действия недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и «побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем».

Подобные высказывания, указывает Генпрокуратура, противоречат статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия.

Также, вынесено предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором требуется устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций.

 
 
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Генпрокуратур РБ вынесла официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона председателю Синодального информационного отдела Белоруской...
 
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