Полиция Берлина применила водометы для разгона протестующих

Источник материала: АФН

«Закон о защите от инфекций» предоставляет правительству право вводить новые меры по ограничению социальных контактов, правила ношения масок, закрывать магазины и запрещать спортивные мероприятия, а также определит порядок закрытия школ и детских садов и введения других ограничений для образовательных учреждений.

Защитники закона утверждают, что он обеспечит более прочную правовую основу для требований о социальной дистанции, ношении масок и ограничений на передвижение и посещение общественных мест, а также порядка отмены культурных и развлекательных мероприятий.

Его противники считают, что законопроект вызовет чрезмерное вмешательство в фундаментальные права граждан, поскольку правительство сможет без согласования с парламентами федеральных земель вводить ограничения на всей территории Германии.

Если обе палаты парламента проголосуют за этот закон, он будет отправлен на подпись президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Последний шаг будет формальностью, отмечает издание, передает РБК.

В Германии регулярно проходят акции противников ограничений из-за пандемии. Одна из самых массовых состоялась 29 августа, тогда демонстранты также пытались прорваться к Рейхстагу — всего на улицы вышли более 38 тыс. протестующих. Полиция разогнала эту манифестацию и задержала более 300 человек.

Участники призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с пандемией. Некоторые держали плакаты с лозунгами «Заморозить демократию — без нас», «Остановить безумие Короны» и «Конец диктатуре Короны».