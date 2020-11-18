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Здание Нацбанка в Витебске реконструируют. Там будут суды
Источник материала: Tut.by
В 2021 году бывшее здание Нацбанка на улице Ленина, 17, в Витебске реконструируют под размещение судов Первомайского и Железнодорожного районов города,
Пятиэтажное здание площадью около 7,7 тыс. кв. м передали в управление областному суду.
Реконструкцию проведут за счет средств принудительного сбора. Его взыскивают с должника на основании постановления судебного исполнителя. Бюджет проекта — 9 млн рублей.
На втором этаже планируют разместить 7 залов для слушания уголовных дел, а также 4 зала для судебных заседаний по гражданским делам.
В этом же здании останутся областные управления Минфина и Нацбанка. Часть помещений будут сдавать в аренду.
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В 2021 году бывшее здание Нацбанка на улице Ленина, 17, в Витебске реконструируют под размещение судов Первомайского и Железнодорожного районов города.
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