Здание Нацбанка в Витебске реконструируют. Там будут суды

Источник материала: Tut.by

В 2021 году бывшее здание Нацбанка на улице Ленина, 17, в Витебске реконструируют под размещение судов Первомайского и Железнодорожного районов города, сообщают «Витебские вести».





Пятиэтажное здание площадью около 7,7 тыс. кв. м передали в управление областному суду.

Реконструкцию проведут за счет средств принудительного сбора. Его взыскивают с должника на основании постановления судебного исполнителя. Бюджет проекта — 9 млн рублей.

На втором этаже планируют разместить 7 залов для слушания уголовных дел, а также 4 зала для судебных заседаний по гражданским делам.

В этом же здании останутся областные управления Минфина и Нацбанка. Часть помещений будут сдавать в аренду.

Сейчас проходит общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по зданию на улице Ленина, 17. Оно завершится 27 ноября.