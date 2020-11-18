Куда тратят деньги, которые собирает фонд национального развития от сверхрентабельных госпредприятий

Источник материала: Onliner

Сегодняшняя новость о том, что высокорентабельные организации должны перечислить в республиканский бюджет часть прибыли, стала популярной. Догадываемся, что многим показалось: государству понадобились деньги подлатать некоторые дыры. Будущее покажет. Решение о том, куда направить деньги бюджетного фонда национального развития, принимает президент. Мы попросили Минфин показать, на что были потрачены деньги в прошлом году.

Государственный целевой бюджетный фонд национального развития был образован в 2005 году указом президента №637.

В нем сказано, что источником формирования фонда является часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений и хозяйственных обществ сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет «в целях реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства». Список таких предприятий меняется и переутверждается Совмином ежегодно.

«Расходование средств фонда осуществляется по решению президента Республики Беларусь». Размер и отличие обычной прибыли от сверхприбыли (как и граница рентабельности и сверхрентабельности) в указе не уточняются.

Все собранные деньги бюджетируются в плане следующего года и утверждаются в «Законе о бюджете».

Так, о бюджете на 2020 год в законе написано, что на финансирование государственной инвестиционной программы (без учета резервного фонда президента Республики Беларусь, республиканского дорожного фонда, средств, предусмотренных на сохранение и расширение сельскохозяйственных земель, ведение лесного хозяйства, прочие вопросы в области дорожного хозяйства) в сумме выделено 269 300 000 рублей, включая средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития в сумме 105 204 000 рублей.

В прошлом году было запланировано потратить 80 млн рублей.

— За счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития ежегодно в рамках государственной инвестиционной программы осуществляется строительство отдельных социально значимых объектов, — сообщили в пресс-службе Минфина.

Вот самые крупные из объектов плана прошлого года, по которому было потрачено 79,9 млн рублей:

инфраструктура для Белорусской АЭС (строительство жилых домов для работников АЭС, включая инженерную и транспортную инфраструктуру и иные объекты инфраструктуры: объекты социально-культурного назначения, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и др.);

строительство спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств;

новый корпус Минского государственного художественного училища имени А. К. Глебова с пристроенным общежитием;

реставрация Национального художественного музея;

строительство объектов Китайско-белорусского индустриального парка;

участие в строительстве экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир».