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Куда тратят деньги, которые собирает фонд национального развития от сверхрентабельных госпредприятий
Источник материала: Onliner
Сегодняшняя
Государственный целевой бюджетный фонд национального развития был образован в 2005 году
В нем сказано, что источником формирования фонда является часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений и хозяйственных обществ сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет «в целях реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства». Список таких предприятий меняется и переутверждается Совмином ежегодно.
«Расходование средств фонда осуществляется по решению президента Республики Беларусь». Размер и отличие обычной прибыли от сверхприбыли (как и граница рентабельности и сверхрентабельности) в указе не уточняются.
Все собранные деньги бюджетируются в плане следующего года и утверждаются в «Законе о бюджете».
Так, о бюджете на 2020 год в законе написано, что на финансирование государственной инвестиционной программы (без учета резервного фонда президента Республики Беларусь, республиканского дорожного фонда, средств, предусмотренных на сохранение и расширение сельскохозяйственных земель, ведение лесного хозяйства, прочие вопросы в области дорожного хозяйства) в сумме выделено 269 300 000 рублей, включая средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития в сумме 105 204 000 рублей.
В прошлом году было запланировано потратить 80 млн рублей.
— За счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития ежегодно в рамках государственной инвестиционной программы осуществляется строительство отдельных социально значимых объектов, — сообщили в пресс-службе Минфина.
Вот самые крупные из объектов плана прошлого года, по которому было потрачено 79,9 млн рублей:
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Куда тратят деньги, которые собирает фонд национального развития от сверхрентабельных госпредприятий
Сегодняшняя новость о том, что высокорентабельные организации должны перечислить в республиканский бюджет часть прибыли, стала популярной. Догадываемся, что...
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