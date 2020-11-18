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Компания Leroy Merlin приостановила строительство гипермаркета в Минске

18.11.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Французская компания Leroy Merlin приостановила строительство гипермаркета в Минске.

Компания Leroy Merlin приостановила строительство гипермаркета в Минске

«Мы действительно приняли решение о временной приостановке нашего проекта в Минске. Данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и его финансовыми последствиями, и последовавшими за ним изменениями наших стратегических приоритетов. Эти обстоятельства вынудили нас пересмотреть распределение наших ресурсов с особым вниманием, и в ближайшее время мы будем сфокусированы на трех стратегических целях в России: увеличение привлекательности омниканального магазина, развитие работы с профессионалами и электронная коммерция. В настоящий момент мы ведем переговоры с нашими поставщиками и партнерами, сотрудниками компании, с учетом их пожеланий и содействуя их трудоустройству. Как только появятся дополнительные новости о проекте, мы обязательно поделимся», — говорится в ответе компании на запрос БелаПАН.

О том, что французская группа компаний Adeo инвестирует более 20 млн евро в открытие гипермаркета Leroy Merlin в белорусской столице, сообщил 10 декабря 2018 года в Минске на конференции с потенциальными белорусскими поставщиками заместитель генерального директора международной компании Leroy Merlin Филипп Роже. «Инвестиции пойдут на участок, сам магазин, оборудование, технику и IT. Это все, кроме наполнения товарами», — пояснил он. На вопрос, будут ли открываться магазины в областных центрах, он ответил: «Мы вначале посмотрим в Минске, а потом рассмотрим возможность открыть два-три магазина в регионах».

Открытие магазина Leroy Merlin планировалось на март 2020 года на улице Тимирязева, около торгового центра «Ждановичи». Площадь магазина должна была составить 10 тыс. кв. м, склада — 2 тыс. кв. м. Предусматривалась парковка на 900 машин и летний садовый павильон.

 
Теги: Минск
 
 
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Французская компания Leroy Merlin приостановила строительство гипермаркета в Минске.
 
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