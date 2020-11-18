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Генпрокуратура вынесла предупреждения Лепину и Кособуцкому
18.11.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура предупредила двух священников о недопустимости нарушения закона, сообщило ведомство в своем Telegram-канале в среду.
В частности, речь идет о председателе Синодального информационного отдела Белоруской Православной Церкви Сергии Лепине и Викарном епископе Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь Юрии Кособуцком.
© Sputnik / Виктор Толочко
В сообщении говорится, что они на личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах высказались по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти Роману Бондаренко.
Генпрокуратура определила, что в заявлениях священнослужителей "в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты". В ведомстве считают, что такие обороты сознательно повышает уровень напряженности в обществе, разжигает ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов.
Генпрокуратура назвала действия священнослужителей недопустимыми и неприемлемыми.
"Поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем", - подчеркнули там.
Генеральная прокуратура вынесла предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей. В нем она потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Что произошло на "Площади перемен"
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен")
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. На следующий день он скончался в больнице.
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Священнослужители на личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах высказались по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти...
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