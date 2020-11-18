Генпрокуратура вынесла предупреждения Лепину и Кособуцкому

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура предупредила двух священников о недопустимости нарушения закона, сообщило ведомство в своем Telegram-канале в среду.

В частности, речь идет о председателе Синодального информационного отдела Белоруской Православной Церкви Сергии Лепине и Викарном епископе Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь Юрии Кособуцком.

В сообщении говорится, что они на личных страницах в социальной сети Facebook и других интернет-ресурсах высказались по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти Роману Бондаренко.

Генпрокуратура определила, что в заявлениях священнослужителей "в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты". В ведомстве считают, что такие обороты сознательно повышает уровень напряженности в обществе, разжигает ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов.

Генпрокуратура назвала действия священнослужителей недопустимыми и неприемлемыми.

"Поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем", - подчеркнули там.

Генеральная прокуратура вынесла предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей. В нем она потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее отреагировал на публичные высказывания некоторых священнослужителей. Глава государства поручил генпрокурору Андрею Шведу и главе своей администрации Игорю Сергеенко разобраться с теми, кто критиковал власть за вывезенные на Северное кладбище цветы и лампадки.

Что произошло на "Площади перемен"

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. На следующий день он скончался в больнице.

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