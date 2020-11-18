Что ждать от закона о волонтерской деятельности? Обсудили с экспертами

Источник материала: Sputnik Беларусь

Законопроект о волонтерской деятельности готовился в течение года, причем в тесном сотрудничестве с общественными организациями, у которых есть немалый опыт в работе с волонтерами. И здесь представители крупнейших в стране волонтерских организаций единодушны: такой закон должен быть, ведь, по сути, сейчас эта сфера никак не регулируется.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел круглый стол, где представители волонтерских организаций обсудили возможные нововведения, проблемные моменты и главные предложения от общественных организаций, поступившие на этапе подготовки законопроекта.

Тонкости законодательства

Закон – это первый шаг регулирования волонтерской деятельности, отмечает начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства министерства юстиции Республики Беларусь Анастасия Шохан. В первую очередь в законе определяется понятийный аппарат, при помощи которого затем определяются все права и обязанности, бонусы и привилегии, которые закладываются в этот законопроект.

"Сегодня есть какое-то фрагментарное регулирование волонтерской деятельности: отдельные моменты представлены в разных законодательных актах. А какого-либо комплексного акта сегодня в стране нет", - констатирует Анастасия Шохан.

И добавляет, что одновременно с этим законом понадобиться корректировка ряда других законодательных актов – "чтобы все это вступило в силу в комплексе с одной даты, и закон работал".

© Sputnik / Виктор Толочко Начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Минюста РБ Анастасия Шохан

О необходимости такого документа речь идет уже не один год, отмечает заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия Скоморошко. Но самое важное – чтобы новый закон помогал, а не навредил.

"Можно придумать такой законодательный акт, который отрегулирует все очень хорошо, но вообще не даст развиваться волонтерскому движению. Закон нужен, потому что это уже признание того, что волонтеры есть. До этого у нас были лишь упоминания волонтеров. Но это очень специфические вещи, и не всегда можно все подложить под существующие законы", – подчеркивает Романия Скоморошко.

Практические вопросы

Участники круглого стола отмечают, что многое из того, что закреплено в законе, уже делалось.

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия Скоморошко

"Мы привлекали волонтеров и обеспечивали им безопасные условия труда: каждый волонтер был застрахован, он был обеспечен СИЗами, он прошел определенный инструктаж. У нас ведется электронная база данных волонтеров. Именно организация отвечает за то, как работает волонтер, а это очень важное условие, особенно в таких сферах как сохранение здоровья, социальное обслуживание, помощь человека человеку", – приводит пример Романия Скоморошко.

Многое делали и в Белорусском детском хосписе. Там также позитивно оценивают введение понятийного аппарата и регламента бонусов.

"Но для меня есть узкие моменты: волонтер обязан при необходимости обеспечивать проведение профилактических прививок, предоставить медицинские справки о состоянии здоровья. Здесь вопрос: что именно должно быть в этих справках с учетом деятельности волонтера? И наверное, необходимо как-то прописать типовой договор, который необходимо заключать с волонтером", – говорит координатор волонтеров Белорусского детского хосписа.

При этом директор ОБО "Белорусский детский хоспис" Анна Горчакова, сомневается, что такой закон может быть применен в отношении хосписа: медсестра-волонтер может в любой момент просто не прийти, а медсестре, работающей в хосписе, сначала нужно найти замены, чтобы сделать это без стресса для больных.

© Sputnik / Виктор Толочко Директор ОБО "Белорусский детский хоспис" Анна Горчакова

"Я не хочу называться волонтерской организацией. Все-таки в нашем хосписе мы занимаемся паллиативной помощью профессионально", – говорит Горчакова.

Возраст волонтеров

"У нас уже много лет в лагере работают английские волонтеры, подготовленные, но им по 16-17 лет. Получается, что они не смогут приехать. А так в нашем "хосписком законе" прописано, что волонтером можно стать лишь с 18 лет, до этого – с согласия родителей (например, для работы в лагере), – директор ОБО "Белорусский детский хоспис".

Есть по этому поводу сомнения и у ведущего специалиста по защите прав ребенка МОО "SOS-детские деревни" Анны Высоцкой:

"С одной стороны, мы выступаем волонтерской организацией, которая предоставляет волонтерскую помощь, с другой – наши подопечные тоже волонтеры. Для нас это важный инструмент: когда они подрастают, они могут отдавать обществу то, что получали. Это инструмент социальной инклюзии. Они оказывают эту помощь, и им нет 18 лет. И для нас это будет вопрос".

© Sputnik / Виктор Толочко Ведущий специалист по защите прав ребенка МОО "SOS-детские деревни" Анна Высоцкая

От МОО "SOS-детские деревни" предложения в закон направляли, добавляет Высоцкая. Просили уделить внимание правовой ответственности волонтерской деятельности: и со стороны принимающей организации, и с отправляющей, со стороны самих волонтеров. Сейчас в законопроекте это носит очень общие рамки: ответственность несет или волонтерская организация, или волонтер в каком-то конкретном случае, но это не прописано детально.

"Хорошо, что законопроект закрепляет какие-то мотивирующие нормы для волонтеров. Для меня еще пока нет нормы о соблюдении конфиденциальности и защите персональной информации, а мы работаем с детьми-сиротами, уязвимыми семьями, с детьми с психофизическими особенностями", – отмечает Анна Высоцкая.

Специфика помощи

Разные виды волонтерской деятельности имеют свою специфику. Так, невозможно заранее спланировать, кто будет принимать участие в розыске пропавших.

"Пример – поиски пропавшего Максима Мархалюка. За это время было задействовано свыше 4,5 тысячи человек, мы их всех фиксировали, но не для того, чтобы заключить с ними договор, а чтобы обеспечить им безопасность", – говорит руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

© Sputnik / Виктор Толочко Руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган

Он отмечает, что все мероприятия по поиску пропавших, по сути, спонтанные и начинаются с нуля. В отличие от организаций, где работа ведется планово, нельзя составить список волонтеров и заключить с ними договоры. Очень многие принимают участие в поисках спонтанно. В остальном серьезных изменений для организации он не видит.

Свой нюанс – в деятельности зоозащитников, которая, как отмечает председатель МБООПЖ "ЗООшанс" Ольга Карпова, фактически оказалась вне закона. Причина, по ее мнению, в том, что до сих пор не принят закон о защите животных.

© Sputnik / Виктор Толочко Председатель МБООПЖ "ЗООшанс" Ольга Карпова

"В Гражданском кодексе услуги по содержанию животных названы исключительно коммерческими. Запрещено содержать более двух животных в квартире. Создание официальных приютов для животных вообще никак не регламентировано. Фактически зоозащитная детальность выводится на уровень нелегальной. И мы бы хотели решить эти вопросы хотя бы на уровне закона о волонтерской деятельности", – перечисляет проблемные моменты Карпова.

На данном этапе зоозащитники предлагают внести в закон пункт о привлечении к ответственности должных лиц, которые могут препятствовать реализации прав граждан и юридических лиц в поддержку благотворительной деятельности.

Немало вопросов по проекту и у общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам", говорит юрисконсульт этой организации Нина Грамыко. На этот закон, по ее словам, возлагались большие надежды – однако на данный момент понятийный аппарат отсутствует, и "наша дальнейшая деятельность из правового поля выпадает".

© Sputnik / Виктор Толочко Юрисконсульт общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" Нина Грамыко

Свою позицию организация направит в Минюст в письменной форме, пообещала Нина Грамыко.

"Если в общем, то нам надо его дорабатывать. Но это очень большой шаг и хорошо, что мы его сделали. Но нам надо идти дальше", – подчеркнула юрисконсульт.

Резюмировала вышесказанное Анастасия Шохан, заверив, что пока все предлагаемые нормы носят рекомендательный характер: необходимость введения того или иного новшества в планах оставить для волонтерской организации, которая может прописать все необходимые нюансы в своих локальных документах.

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