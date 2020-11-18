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В доме Виктора Бабарико прошел очередной обыск

18.11.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел очередной обыск, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Сотрудники прибыли около 11:30 утра. Обыск проводился около 3 часов силами 10 человек». – говорится в сообщении.

«Участковый изъял охотничье оружие, сотрудники КГБ провели обыск, с понятыми», отметили в пресс-службе.

 
 
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Сегодня в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел очередной обыск, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
 
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