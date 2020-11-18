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Без повышения. Беларусь проиграла Албании в Лиге наций

18.11.2020 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 ноября в Тиране сборная Беларуси в Лиге наций уступила Албании со счетом 2:3 и не попадет в лигу B в следующем году. Напомним, что нашим футболистам достаточно было не проиграть, чтобы остаться лидерами своей группы.

Таким образом, албанцы получают повышение в классе, а мы остаемся в лиге С.


Фото: АБФФ

Албания — Беларусь — 3:2

Тирана. Стадион «Эйр Албания».

Албания: Бериша — Исмайли, Весели, Джимшити, Дока — Мемола, Гьясула, Мемушай (Селахи, 64) — Манай (Узуни, 71), Цикалеши (Балай, 64), Лячи.

Беларусь: Хаткевич — Бордачев (Печенин, 46), Сачивко, Поляков, Юзепчук — Стасевич (к), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский, Эбонг — Скавыш (Лаптев, 77), Лисакович (Антилевский, 77).

Голы: 1:0 — Цикалеши (19). 2:0 — Цикалеши (27-п). 2:1 — Скавыш (35). 3:1 — Манай (44). 3:2 — Эбонг (80).

Предупреждения: Бордачев (32), Гьясула (83). Узуни (93).

Хозяева с первых минут стали играть активно, оказывая значительное давление на нашу не самую выдающуюся оборону. И на 20-й минуте они сумели найти брешь. Хюсен Мемола подал с левого края поля, а Сокол Чикалеши головой отправил мяч в сетку.

Через семь минут Чикалеши реализовал пенальти в наши ворота. И албанцы решили передохнуть, отдав инициативу белорусам. Наша команда воспользовалась этим и Максим Скавыш на 35-й минуте сократил отставание в счете.

Хозяев этот гол привел в тонус и в концовке первого тайма они забили третий мяч в наши ворота, отличился Рей Манай.

Во втором тайме наша сборная попробовала играть с позиции силы. Но албанцы не расслаблялись. Михаил Мархель произвел замены, сделав упор на атаку и на 80-й минуте Макс Эбонг смог забить второй гол сопернику.

Концовка игры выдалась напряженной и нервной. Хозяева тянули время, сбивали игровой темп и добыли важную победу.

Эмоции после финального свистка били через край и судья решил показать желтую карточку игрокам Албании и Беларуси.

Итоговое положение в Лиге С группе 4:

Албания 6 11
Беларусь 6 10
Литва 6 8
Казахстан 6 4

Этот год для сборной Беларуси выдался крайне неудачным. Команд проиграла свой главный матч десятилетия сборной Грузии за право сыграть на Евро-2020 и не смогла выйти в лигу В Лиги наций.

 
 
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В Тиране сборная Беларуси в Лиге наций крупно уступила Албании и не попадет в лигу B в следующем году.
 
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