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Без повышения. Беларусь проиграла Албании в Лиге наций
Источник материала: Tut.by
18 ноября в Тиране сборная Беларуси в Лиге наций уступила Албании со счетом 2:3 и не попадет в лигу B в следующем году. Напомним, что нашим футболистам достаточно было не проиграть, чтобы остаться лидерами своей группы.
Таким образом, албанцы получают повышение в классе, а мы остаемся в лиге С.
Албания — Беларусь — 3:2
Тирана. Стадион «Эйр Албания».
Албания: Бериша — Исмайли, Весели, Джимшити, Дока — Мемола, Гьясула, Мемушай (Селахи, 64) — Манай (Узуни, 71), Цикалеши (Балай, 64), Лячи.
Беларусь: Хаткевич — Бордачев (Печенин, 46), Сачивко, Поляков, Юзепчук — Стасевич (к), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский, Эбонг — Скавыш (Лаптев, 77), Лисакович (Антилевский, 77).
Голы: 1:0 — Цикалеши (19). 2:0 — Цикалеши (27-п). 2:1 — Скавыш (35). 3:1 — Манай (44). 3:2 — Эбонг (80).
Предупреждения: Бордачев (32), Гьясула (83). Узуни (93).
Хозяева с первых минут стали играть активно, оказывая значительное давление на нашу не самую выдающуюся оборону. И на 20-й минуте они сумели найти брешь. Хюсен Мемола подал с левого края поля, а Сокол Чикалеши головой отправил мяч в сетку.
Через семь минут Чикалеши реализовал пенальти в наши ворота. И албанцы решили передохнуть, отдав инициативу белорусам. Наша команда воспользовалась этим и Максим Скавыш на 35-й минуте сократил отставание в счете.
Хозяев этот гол привел в тонус и в концовке первого тайма они забили третий мяч в наши ворота, отличился Рей Манай.
Во втором тайме наша сборная попробовала играть с позиции силы. Но албанцы не расслаблялись. Михаил Мархель произвел замены, сделав упор на атаку и на 80-й минуте Макс Эбонг смог забить второй гол сопернику.
Концовка игры выдалась напряженной и нервной. Хозяева тянули время, сбивали игровой темп и добыли важную победу.
Эмоции после финального свистка били через край и судья решил показать желтую карточку игрокам Албании и Беларуси.
Итоговое положение в Лиге С группе 4:
Этот год для сборной Беларуси выдался крайне неудачным. Команд проиграла свой
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В Тиране сборная Беларуси в Лиге наций крупно уступила Албании и не попадет в лигу B в следующем году.
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