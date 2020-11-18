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Взломан telegram-канал белорусских медиков «Белые халаты»

18.11.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram-канал «Белые халаты» перешел под контроль неизвестных — в нем появился нехарактерный для тематики канала пост, а аватарка сменилась на государственный герб.


Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Напомним, что этот Telegram-канал позиционирует себя как сообщество белорусских медиков. Здесь регулярно освещались новости, касающиеся акций протеста, случаев давления на медиков, а также было размещено заявление о «коллективном, массовом увольнении» белорусских медработников, пишет 42.TUT.BY.

Однако в 19.28 18 ноября в канале появился нехарактерный пост, который сопровождался портретом и цитатой Александра Лукашенко.


Скриншот канала "Белые халаты"

Неизвестный поблагодарил медработников за проделываемую ими работу, после чего написал следующее: «Очень грустно, что Вы, настоящие профессионалы, можете являться читателями данного телеграм-канала, который администрируют люди, абсолютно не имеющие ничего общего с Вашей мужественной профессией. То, чем в последнее время занимается вышеуказанный телеграм-канала — это ничто иное, как прямое нарушение клятвы Гиппократа, так и норм государственного права. Люди, которые зовут Вас на баррикады, находятся на территории других государств и абсолютно безразличны к Вашей судьбе, и судьбе Вашего государства, где вы живете, работаете, воспитываете детей. Главная цель — жажда наживы. Высосать грантов, да побольше. Очень хочется верить в благоразумие тех, кто выбрал профессию по призванию горящего сердца» (орфография и пунктуация сохранены).

Неизвестно, был ли канал взломан, либо же некто получил доступ иным способом.

Напомним, это не первый случай. Так, 10 ноября, два минских дворовых чата и один канал были взломаны — в них тоже появились репосты подобного характера, а аватарки были изменены на государственный герб и флаг. Затем 12 ноября, неизвестные получили доступ к Telegram-каналу @MikolaDziadok, который вел Николай Дедок — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов. Позже стало известно, что Николай задержан. И в тот же день изменилась тематика и фото чата «Брилевичи 97%».
 
 
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Telegram-канал «Белые халаты» перешел под контроль неизвестных — в нем появился нехарактерный для тематики канала пост, а аватарка сменилась на государственный герб.
 
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