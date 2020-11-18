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Негосударственная "Газета Слонімская" на полгода приостановила выход

18.11.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Негосударственные "Газета Слонімская" и "Отдушина" на полгода приостановили выход.


Редакция "Газеты Слонімскай" / gs.by​

Об этом сообщила их издатель Анна Володощук, сообщает baj.by. Перед этим в редакции прошёл обыск, была изъята вся техника. Обыск был и в квартире Володощук. Она говорит, что ей угрожали уголовным делом (его возбудили за клевету в одном из Телеграм-каналов на слонимского милиционера), и Володощук выехала за границу.

"В таких условиях издавать газету стало невозможно, а нам пришлось выехать за пределы Беларуси, — говорит Анна Володощук. — Надеюсь, когда ситуация изменится, мы сможем возобновить выход наших газет". А пока "редакция ищет возможности", чтобы возобновить работу сайта газеты.

"Газета Слонімская" была основана в 1997 году бывшим репортёром газеты "Свобода" Виктором Володощуком. С тех пор она выходила еженедельно. В прошлом году Володощук умер в 61 год после тяжёлой болезни.
 
 
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Негосударственные "Газета Слонімская" и "Отдушина" на полгода приостановили выход.
 
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