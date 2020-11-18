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В доме Виктора Бабарико сотрудники КГБ провели обыск
Источник материала: Партизан
В среду, 18 ноября, в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск. Об этом сообщает пресс-служба Бабарико, пишет
— Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11.30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов. Участковый изъял охотничье оружие, — сообщили в пресс-службе.
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В среду, 18 ноября, в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск. Об этом сообщает пресс-служба Бабарико, пишет TUT.BY
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