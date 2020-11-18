Тихановская рассказала премьеру Швеции об уничтожении мемориала Бондаренко

Светлана Тихановская и Стефан Лёвен / @tsikhanouskaya​





"Еврорадио". Как отмечает пресс-служба Тихановской, поскольку Лёвен — один из лидеров профсоюзного движения Европы, речь шла о событиях на "Беларуськалии" и "Гродно-Азоте", где, несмотря на репрессии, предпринимались и предпринимаются попытки организовать забастовки, передает





Также Светлана Тихановская рассказала Стефану Лёвену о ситуации в минском микрорайоне Новая Боровая, в котором несколько дней не было воды, а после ещё исчезало отопление. Она назвала эти события "государственным террором" и призвала Стокгольм отреагировать новыми санкциями "на преступления против человечности".





Тихановская рассказала премьеру Швеции об уничтожении силовиками в Минске мемориала Романа Бондаренко. Был затронут и вопрос отмены или переноса из Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года.





"Лёвен выразил восхищение упорством белорусского народа и встречал Светлану Тихановскую как национального лидера", — подчёркивает её пресс-служба.