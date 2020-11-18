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С 1 января в Беларуси незначительно вырастут зарплаты бюджетников
Источник материала: Партизан
С 1 января 2021-го в Беларуси незначительно вырастут зарплаты бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки в 185 рублей до 195-ти.
Соответствующее постановление 18 ноября приняло правительство. В нём отмечается, что новый размер базовой ставки устанавливается "для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций", передает
Базовая ставка — это основа для начисления зарплат работникам бюджетной сферы. В общем их зарплаты состоят из оклада, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. А оклад — это базовая ставка, умноженная на коэффициент одного из 18 разрядов.
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С 1 января 2021-го в Беларуси незначительно вырастут зарплаты бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки в 185 рублей до 195-ти.
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