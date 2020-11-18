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ТАСС: в Польше не получали от Минска запрос по Путило и Протасевичу, который можно обработать по закону (обновлено)
Источник материала: Onliner
Следственный комитет вынес постановления о «привлечении в качестве обвиняемых» Степана Путило и Романа Протасевича. Первый ведет канал НЕХТА и «дочерние», второй — ранее участвовал в их ведении. Оба обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с протестами. Это как минимум означает, что эти люди могут быть взяты под стражу. (Напомним, ранее канал NEXTA-Live
Статьи такие:
СК уточняет, что при изучения информации, размещенной в администрируемых ими каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест и маршрутов. Сообщается, что результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам дела и подтверждают выводы следствия.
Сейчас Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.
СК информирует, что продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков.
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Только недавно белорусские ведомства отчитались перед гражданами: Генпрокуратура страны отправила в Минюст и Генпрокуратуру Польши запросы о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан Путило С. А. и Протасевича Р. Д. «Польскую сторону призвали выдать их в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — уточнялось в сообщениях.
Однако сегодня вечером ТАСС опубликовало следующую информацию: Национальная прокуратура Польши не получала от белорусской стороны просьбу о заключении под стражу и выдаче Степана Путило и Романа Протасевича, которую польские правоохранительные органы могли бы обработать в соответствии с законом.
«До настоящего момента Национальная прокуратура не получала таких документов в форме, которая позволяла бы работать с ними в соответствии с действующим законодательством», — указали в пресс-службе ведомства.
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ТАСС: в Польше не получали от Минска запрос по Путило и Протасевичу, который можно обработать по закону (обновлено)
Следственный комитет вынес постановления о «привлечении в качестве обвиняемых» Степана Путило и Романа Протасевича. Первый ведет канал НЕХТА и «дочерние», второй...
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