ТАСС: в Польше не получали от Минска запрос по Путило и Протасевичу, который можно обработать по закону (обновлено)

Источник материала: Onliner

Следственный комитет вынес постановления о «привлечении в качестве обвиняемых» Степана Путило и Романа Протасевича. Первый ведет канал НЕХТА и «дочерние», второй — ранее участвовал в их ведении. Оба обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с протестами. Это как минимум означает, что эти люди могут быть взяты под стражу. (Напомним, ранее канал NEXTA-Live признали экстремистским, но позже он был переименован.)

Статьи такие:

ст. 293 («Организация массовых беспорядков»);

ст. 342 («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

ч. 3 ст. 130 («Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности»).

СК уточняет, что при изучения информации, размещенной в администрируемых ими каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест и маршрутов. Сообщается, что результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам дела и подтверждают выводы следствия.

Сейчас Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

СК информирует, что продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков.

Дополнено

Только недавно белорусские ведомства отчитались перед гражданами: Генпрокуратура страны отправила в Минюст и Генпрокуратуру Польши запросы о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан Путило С. А. и Протасевича Р. Д. «Польскую сторону призвали выдать их в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — уточнялось в сообщениях.

Однако сегодня вечером ТАСС опубликовало следующую информацию: Национальная прокуратура Польши не получала от белорусской стороны просьбу о заключении под стражу и выдаче Степана Путило и Романа Протасевича, которую польские правоохранительные органы могли бы обработать в соответствии с законом.

«До настоящего момента Национальная прокуратура не получала таких документов в форме, которая позволяла бы работать с ними в соответствии с действующим законодательством», — указали в пресс-службе ведомства.