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Агентство Fitch изменило прогноз со «стабильного» на «негативный» сразу по пяти белорусским банкам
Источник материала: Onliner
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
При этом рейтинги жизнеспособности банков не пострадали. Также в Fitch Ratings отмечают, что государство наверняка придет на помощь своим банкам в случае необходимости, так как владеет контрольным пакетом акций. Поддержку также, вероятно, получат и российские «дочки» от своих иностранных акционеров. «Это основано на стратегической важности белорусского рынка, контрольном пакете акций, значительной интеграции материнской и дочерней компаний, данных о текущей поддержке и относительно небольшом размере потенциальной поддержки по сравнению с имеющимися ресурсами. Также немалую роль играют репутационные риски от дефолта дочерней компании», — отмечают аналитики.
Помимо этого, еще 13 ноября на фоне продолжающегося в республике политического кризиса Fitch Ratings подтвердило долгосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) Беларуси на уровне В, ухудшив прогноз по рейтингу со «стабильного» до «негативного».
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам сразу пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный». Речь идет о...
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