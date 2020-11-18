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Агентство Fitch изменило прогноз со «стабильного» на «негативный» сразу по пяти белорусским банкам

18.11.2020 20:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам сразу пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный». Речь идет о «Беларусбанке», «Белинвестбанке», «Банке развития Республики Беларусь», «БПС-Сбербанке» и «Банке БелВЭБ». «Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политических волнений в Беларуси после выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности», — говорится в сообщении агентства.

При этом рейтинги жизнеспособности банков не пострадали. Также в Fitch Ratings отмечают, что государство наверняка придет на помощь своим банкам в случае необходимости, так как владеет контрольным пакетом акций. Поддержку также, вероятно, получат и российские «дочки» от своих иностранных акционеров. «Это основано на стратегической важности белорусского рынка, контрольном пакете акций, значительной интеграции материнской и дочерней компаний, данных о текущей поддержке и относительно небольшом размере потенциальной поддержки по сравнению с имеющимися ресурсами. Также немалую роль играют репутационные риски от дефолта дочерней компании», — отмечают аналитики.

Помимо этого, еще 13 ноября на фоне продолжающегося в республике политического кризиса Fitch Ratings подтвердило долгосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) Беларуси на уровне В, ухудшив прогноз по рейтингу со «стабильного» до «негативного».

 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам сразу пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный». Речь идет о...
 
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