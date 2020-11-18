Албания выбила Беларусь из Лиги наций

Национальная сборная Беларуси по футболу провела заключительный в сезоне официальный матч, в котором ей достаточно было не проиграть.





Игра с албанцами прошла вечером 18 ноября в Тиране и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Цикалеши забил на 19-й и 27-й минутах. На 35-й Скавыш сократил отставание до 2:1, но албанцы усилиями Маная отличились на 44-й минуте. На 80-й Макс Эбонг вернул интригу, но больше белорусы не забивали.

БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Бордачев (Печенин, 46), Сачивко, Поляков, Юзепчук — Стасевич (к), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский (Лаптев, 77), Эбонг — Скавыш (В.Климович, 86), Лисакович (Антилевский, 77).

В случае успеха белорусы могли оказаться среди дуэта лучших лидеров четырех групп дивизиона «С» и сохранить шансы на одну из двух путевок в плей-офф ЧМ-2022.