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Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов пяти белорусских банков

18.11.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело со «стабильного» на «негативный» прогноз рейтингов пяти белорусских банков и подтвердило их долгосрочные кредитные рейтинги на уровне «В».

Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов пяти белорусских банков

Решение рейтингового агентства коснулось «Беларусбанка», «Белинвестбанка», «Банка развития Республики Беларусь», «БПС-Сбербанка» и «Банка БелВЭБ».

Аналитики агентства отмечают, что решение в отношении пяти белорусских банков принято вслед за ухудшением прогноза по суверенному кредитному рейтингу страны.

Негативный прогноз рейтингов госбанков «отражает возможность ослабления финансовой позиции государства, что сказалось бы на его способности предоставлять поддержку банкам».

Согласно ожиданиям Fitch, валютные резервы Беларуси снизятся до 6,8 млрд долларов в 2021 году с прогнозируемых 7,6 млрд долларов на конец 2020-го, а затем до 6,2 млрд долларов в 2022 году.

«Это с учетом краткосрочных погашений внешнего долга у государства и потенциально существенных условных обязательств со стороны крупного сектора предприятий в госсобственности может сдерживать финансовую гибкость властей в плане предоставления поддержки в случае необходимости, в особенности в иностранной валюте», — поясняют аналитики Fitch.

Ухудшение рейтингов коммерческих банков с российским капиталом («БПС-Сбербанка» и «Банка БелВЭБ») аналитики рейтингового агентства объясняют тем, что «потенциальное ослабление финансовой позиции Беларуси» может негативно отразится на готовности материнских структур оказывать поддержку дочерним (белорусским) банкам.

По мнению аналитиков Fitch, ухудшение финансовой ситуации «может привести к повышению у страны трансфертного риска и риска конвертации и, следовательно, ограничить степень, в которой указанные банки (с российским капиталом. — ред.) смогут использовать материнскую поддержку для обслуживания собственных обязательств».

В обосновании к принятому решению аналитики Fitch отмечают, что рейтинги белорусских банков могут быть понижены в случае аналогичных действий по страновым рейтингам Беларуси. Повышение рейтингов банков «в ближайшей перспективе маловероятно с учетом негативного прогноза по суверенному рейтингу Беларуси», поясняют аналитики агентства Fitch Ratings.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело со «стабильного» на «негативный» прогноз рейтингов пяти белорусских банков и подтвердило их...
 
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