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Латушко хочет сформировать миссию из представителей России и стран ЕС для спасения Беларуси

18.11.2020 21:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Павел Латушко призвал главу Европарламента и Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и все страны ЕС к активным действиям для урегулирования ситуации в Беларуси.

Как сообщил телеграмм-канал НАУ, Павел Латушко направил обращения к председателю Европарламента Давид-Мария Сассоли и Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о конкретных действиях, способствующих разрешению внутриполитического кризиса в Беларуси.

Официальные обращения о проведении встреч были направлены в адрес посольств России и иных представителей России.

Исходя из доклада ОБСЕ в рамках «Московского механизма» и подхода, высказанного в резолюции Европарламента 21 октября 2020 года, НАУ среди иных мер предложило в ближайшее время сформировать Миссию высокого уровня, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Беларуси.

По мнению НАУ, в данную Миссию важно включить высоких представителей ЕС и России. Участие Российской Федерации в разрешении кризиса приветствуется и зависит от готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы белорусского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране.

Цель данной Миссии – содействовать реальному диалогу для прекращения насилия и репрессий, привлечения к ответственности виновных, освобождения политических заключенных и проведения новых демократических выборов.

Павел Латушко подчеркнул невиданные по масштабу и жестокости со стороны силового аппарата репрессии в отношении белорусов, что не оставляет равнодушным ни российскую, ни европейскую общественность.

 
 
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Павел Латушко призвал главу Европарламента и Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и все страны ЕС к активным...
 
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