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Люди с температурой больше не будут ждать очереди к врачу в подвале гомельской поликлиники

18.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Красную зону» для температурящих больных в филиале № 2 Гомельской центральной городской поликлиники перенесли из подвала, сообщает газета «Гомельские ведомости».



— Раньше так называемая красная зона находилась в оборудованном всем необходимым по всем требованиям СанПиНа цокольном этаже поликлиники, где принимали пациентов в первую волну заболевания и до недавнего времени. Сейчас, в связи с увеличением потока обратившихся, мы ее расширили до шести кабинетов и перенесли в отделение женской консультации. Беременных женщин врачи будут принимать на 2-м этаже поликлиники в отделении реабилитации, — пояснила горисполкомовской газете заместитель заведующего филиалом № 2 Анна Ермолаева.

Напомним, в понедельник гомельчанин Дмитрий поделился своей историей. Молодой человек попытался вызвать врача на дом, когда у него поднялась температура, однако ему ответили, чтобы шел в поликлинику сам. Но не в свою на 8-й Иногородней, а на Бочкина, 182А (в филиал № 2, Гомельская центральная городская поликлиника), так как именно там есть отдельный вход и специальный кабинет для температурящих.

Парень пришел и очень удивился: приема врача нужно было ждать в подвале — именно там расположен тот самый отдельный кабинет для температурящих.

— В помещении — человек 30−40. Все больные, на нервах, ругаются, духота. Посмотрел на это и решил уйти: лучше уж я останусь без стипендии и дома отлежусь, чем находиться в этом аду.

TUT.BY позвонил в поликлинику, чтобы узнать, почему прием температурящих больных организован таким образом, а в ответ услышал, что комментировать ситуацию некому: заведующая филиалом в командировке, а заместитель — на приеме в красной зоне, той самой, где и сделано фото.

— Некому комментировать. У нас сегодня не вышло человек 10 на работу. Медсестры, инфекционисты, которые ездили на заборы, — все болеют, — ответили в приемной.
 
 
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«Красную зону» для температурящих больных в филиале № 2 Гомельской центральной городской поликлиники перенесли из подвала, сообщает газета «Гомельские...
 
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