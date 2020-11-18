Футбольная сборная Беларуси проиграла Албании и заняла лишь 2-е место

Албания — Беларусь / Reuters





"Еврорадио" . В сегодняшнем матче белорусская сборная играла в следующем составе: Хаткевич, Бордачёв (Печенин, 46), Сочивко, Поляков, Юзепчук, Стасевич (капитан), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский, Эбонг, Скавыш (Климович, 85), Лисакович, передает





Сначала два гола забил Чиккалеши (19-я и 27-я, с пенальти), после Скавыш (35-я минута) сократил разрыв в счете. Однако Манай на 44-й забивает третий гол. Всё, что удалось сделать белорусам, — это гол Эбонга на 80-й.



