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Футбольная сборная Беларуси проиграла Албании и заняла лишь 2-е место
Источник материала: Партизан
Футбольная сборная Беларуси проиграла Албании (2:3) и заняла в 4-й группе Лиги С Лиги Наций лишь 2-е место. У команды Михаила Мархеля получился провальный сезон: белорусы не смогли пробиться ни на Евро, ни в Лигу В.
Албания — Беларусь / Reuters
В сегодняшнем матче белорусская сборная играла в следующем составе: Хаткевич, Бордачёв (Печенин, 46), Сочивко, Поляков, Юзепчук, Стасевич (капитан), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский, Эбонг, Скавыш (Климович, 85), Лисакович, передает
Сначала два гола забил Чиккалеши (19-я и 27-я, с пенальти), после Скавыш (35-я минута) сократил разрыв в счете. Однако Манай на 44-й забивает третий гол. Всё, что удалось сделать белорусам, — это гол Эбонга на 80-й.
В итоге Албания с 11 очками заняла первое место в группе и выходит в Лигу В. Беларусь с 10 очками заняла второе место. 4 сентября в Минске сборная Беларуси также проиграла Албании — 0:2.
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Футбольная сборная Беларуси проиграла Албании (2:3) и заняла в 4-й группе Лиги С Лиги Наций лишь 2-е место. У команды Михаила Мархеля получился провальный сезон:...
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