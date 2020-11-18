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ИИХФ посовещался по поводу проведения ЧМ-2021 в Минске. Вот что решили

18.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня состоялся Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором был заслушал отчет экспертной группы по ситуации в Беларуси. В частности обсуждалась политическая ситуация в Беларуси и распространение у нас COVID-19.

ИИХФ посовещался по поводу проведения ЧМ-2021 в Минске. Вот что решили
Публикуем вам отчет с сайта организации.

«Отчеты, которые мы получили в результате анализа группы экспертов, вызвали серьезные дискуссии в Совете ИИХФ, — сказал президент ИИХФ Рене Фазель. — В Беларуси существуют проблемы, к которым мы должны относиться серьезно, потому что есть значительный риск того, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии, одной из принимающих сторон, и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на предстоящий чемпионат мира в Минске и Риге».

Помимо опасений по поводу безопасности участников турнира и болельщиков в нынешних условиях, в независимый отчет включена оценка угрозы COVID-19, в которой выражен скептицизм по поводу [официальных] сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

«Это очень реальные и очень серьезные факторы, поскольку этот турнир является самым важным для ИИХФ», — сказал Фазель.

Фазель подчеркнул, что на основании отчета ИИХФ задается вопросом, можно ли провести турнир в Минске и Риге, если текущая ситуация останется такой же, как сейчас. Вместе с Советом он согласился с тем, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.

Отчет был составлен экспертами, которые проанализировали разнообразные факторы — геополитические, исторические, финансовые, маркетинговые и спортивные. Фазель сказал, что, хотя в отчете освещено множество вопросов, для Совета не имеет смысла принимать решение, прежде чем оно станет абсолютно необходимым.

Он подчеркнул, что с учетом ситуации на местах, статуса взаимоотношений между Беларусью и Латвией и пандемии COVID-19 необходим поэтапный процесс.

«Мы должны быть уверены, что чемпионат мира может пройти безопасно для всех», — сказал Фазель.

Совет ИИХФ также дал понять, что при таком большом количестве возможных сценариев ИИХФ должна быть очень осторожной и применять методический подход.

«У нас есть обязательства перед нашими членами, — сказал Фазель. — Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим мы должны определить, безопасно ли ехать, и если мы определим, что ехать безопасно, будут ли оба хозяина турнира по-прежнему готовы работать друг с другом».

«Что бы мы ни решили делать, мы не торопимся, чтобы принять рациональное решение на основе тщательных исследований и информации, которая у нас есть, — сказал Фазель. — Этот отчет положил начало очень конструктивной дискуссии среди членов Совета. Мы используем полученную информацию и найдем лучший выход из ситуации для ИИХФ и ее членов вместе с оргкомитетами и правительствами [стран]».

Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами, и, в случае чего, сделать замену. Таким образом, окончательного решения стоит ждать до конца января.

Белорусская сторона заявляла, что, в случае отказа Латвии, она может провести турнир самостоятельно. Латвия, в свою образом, решительно настроена не проводить чемпионат вместе с Беларусью из-за политических событий в нашей стране и даже запретила въезд в страну главе ФХБ Дмитрию Баскову. Кроме того, шведы начали в Европарламенте сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором был заслушал отчет экспертной группы по ситуации в Беларуси. В частности обсуждалась...
 
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