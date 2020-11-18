Журналистов Квиткевич и Лаврецкого осудили на 15 суток ареста

Максим Лаврецкий свидетельствует по видеосвязи в суде / svaboda.org​





18 ноября суд Ленинского района рассматривал дело журналиста TUT.by и газеты "Новы час" Александры Квиткевич, задержанной в понедельник на марше пенсионеров. Судья Анастасия Ачалова признала её виновной в "активном участии в несанкционированном мероприятии". Приговор —15 суток административного ареста.





Журналист БелаПАН Максим Лаврецкий, задержанный на той же уличной акции, был осуждён на те же 15 суток. Судья — Татьяна Шотик.





Также в среду стало известно, что журналист Игорь Корней, задержанный 15 ноября, осуждён на 10 суток ареста.





На сегодняшний день в Беларуси за решёткой находятся два десятка журналистов.