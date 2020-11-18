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Тихановская передала в ЕС «список Тарайковского»

18.11.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская передала руководству Евросоюза санкционный «список Тарайковского», куда включены лица, причастные к пыткам задержанных и незаконным арестам, в ходе двухдневного (17—18 ноября) визита в Швецию.

Тихановская передала в ЕС «список Тарайковского»

По сообщению пресс-службы Тихановской, в рамках визита экс-кандидат в президенты встретилась со спикером шведского парламента и руководством МИД. Политик призвала Швецию переориентировать программы финансовой помощи, чтобы они поступали не режиму Лукашенко, а гражданскому обществу. Речь идет о 24 млн евро, которые планируется направить на помощь бастующим рабочим, журналистам, активистам, правозащитникам и всем инициативам, которые борются за свободу Беларуси.

На встрече со шведскими парламентариями Тихановская обсудила поддержку среднесрочной программы стабилизации перед новыми выборами в Беларуси. Эта программа (до 150 млн евро) включает в себя помощь малому бизнесу, рабочим, студентам и всем, кто подвергся репрессиям.

Шведские депутаты «обещали поддержку в вопросе отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси и давления на компании, которые продолжают сотрудничество с предприятиями режима, репрессирующими бастующих», говорится в сообщении.

По словам Тихановской, помощь гражданскому обществу Беларуси, как и санкции, — очень срочные вопросы. «Каждый день промедления — это десятки избитых, раненых и, возможно, убитых. Мы рассчитываем на единогласную позицию всех стран, для которых важны права человека и демократия», — заявила она.

На встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном обсуждены события на «Беларуськалии» и «Гродно Азоте». Лёвен ранее был одним из лидеров профсоюзного движения Европы, несколько раз посещал Беларусь и сотрудничал с местными профсоюзами. Тихановская «рассказала о ситуации в Новой Боровой с перекрытием воды и отопления». «Она назвала это государственным террором и призвала Швецию отреагировать на преступления против человечности и вводить новые санкции», — сообщила пресс-служба белорусского политика. Тихановская и Лёвен обсудили убийство Романа Бондаренко, уничтожение мемориала в его честь и возможную помощь послов, которые остаются в Беларуси.

В ходе интервью шведским СМИ Тихановская обратилась к частным европейским компаниям и призвала пересмотреть контракты с белорусскими партнерами, поддержать тех, кто борется за свободу. Она призвала европейские банки отказаться от сотрудничества с «Беларусбанком» и «Белагропромбанком».

19 ноября Совет ЕС рассмотрит вопрос введения новых санкций в отношении белорусских чиновников.

 
Теги: Гродно
 
 
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Светлана Тихановская передала руководству Евросоюза санкционный «список Тарайковского», куда включены лица, причастные к пыткам задержанных и незаконным...
 
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