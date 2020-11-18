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Борьба за аудиторию: проблемы союзных СМИ обсудили на форуме Беларуси и России
18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Борьба за доверие аудитории и противодействие фейкам. Актуальные проблемы современных СМИ обсудили эксперты на союзном медиафоруме Беларуси и России. Основной темой сегодня стало создание эффективных площадок в соцсетях, работа с прямыми трансляциями и видеоблогами, продвижение союзных СМИ на различных платформах, передает телеканал «МИР 24».
В течение двух дней политики, журналисты, преподаватели дискуссируют, обмениваются опытом. Главное – укрепить информационное сотрудничество между Беларусью и Россией. Пандемия изменила традиционный формат. Участники общались в формате онлайн-конференции.
Во время форума прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по применению современных информтехнологий.
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Во время форума прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по применению современных информтехнологий.
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