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Борьба за аудиторию: проблемы союзных СМИ обсудили на форуме Беларуси и России

18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьба за доверие аудитории и противодействие фейкам. Актуальные проблемы современных СМИ обсудили эксперты на союзном медиафоруме Беларуси и России. Основной темой сегодня стало создание эффективных площадок в соцсетях, работа с прямыми трансляциями и видеоблогами, продвижение союзных СМИ на различных платформах, передает телеканал «МИР 24».

«Если вы не придете на высокотехнологичные площадки, значит, это кто-то сделает другой и переманит вашу аудиторию. Это необходимость. Конечно, это затратно, сложно и требует новых компетенций, специалистов. Но это то направление, в которое следует инвестировать», – рассказал заместитель декана факультета журналистики БГУ Владимир Степанов.

В течение двух дней политики, журналисты, преподаватели дискуссируют, обмениваются опытом. Главное – укрепить информационное сотрудничество между Беларусью и Россией. Пандемия изменила традиционный формат. Участники общались в формате онлайн-конференции.

Во время форума прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по применению современных информтехнологий.



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Во время форума прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по применению современных информтехнологий.
 
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