Кожа или ткань: из какого материала выбрать салон автомобиля?

Источник материала: Tut.by



Покупая транспорт, будущий владелец ориентируется не только на «организм» автомобиля и целостность кузова, но и на салон. Ведь от внешнего вида, качества и состояния материала будет зависеть комфорт ежедневных поездок. Какой салон из кожи или ткани будет практичным и что важно знать о преимуществах и недостатках обивки — объясняет TAM.BY .

Кожаный салон: плюсы и минусы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кожаный салон отличается высокой степенью практичности — это явное преимущество материала перед тканью. С кожаной поверхности проще удалить пролившуюся жидкость, пыль, песок, снег, пятна. Такая обивка не впитывает загрязнения и запахи, неприхотлива в уходе: достаточно раз в несколько месяцев протереть влажной тряпкой.

Также рекомендуется периодически наносить пропитку на основе специального масла. Состав помогает снизить эффект старения и размягчить кожу, предотвращая образование микротрещин.

Еще одно достоинство кожи — устойчивость к механическим повреждениям. Можно не бояться порвать обшивку замками и заклепками на одежде или случайно прожечь.

А теперь о минусах. Выбирая салон из кожи или ткани, автолюбители склонны останавливаться на текстиле благодаря приятным тактильным ощущениям. Летом кожаная обивка сильно нагревается, зимой — замерзает, и если в авто не предусмотрен прогрев сидений, то поездки для водителя и пассажиров становятся некомфортными. Правда, не стоит забывать и о климат-контроле, который устанавливается в большинстве современных авто и позволяет поддерживать нужную температуру круглый год.

Несмотря на запас прочности, кожаную обивку все-таки можно повредить, если в семье есть дети или домашние животные. Так что придется быть готовым к возможным царапинам и потертостям. Также кожаный материал способен терять привлекательность, если игнорировать обработку пропиткой: обивка быстро «устает», на поверхности через несколько лет образуются трещины и изломы.

Тканевый салон: плюсы и минусы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Ткань — достаточно простой и понятный материал для обивки, не вызывающий «неприятных» ощущений при касании. Текстиль нетребователен к вентиляции салона, подогреву сидений, на физические свойства не влияют колебания температуры за окном. Что касается загрязнений, то вопрос решается с помощью пропиток, которые продлевают срок службы изделий. Если регулярно проводить химчистку и ухаживать за обивкой, салон останется привлекательным на протяжении 10−15 лет.

Какие недостатки ткани существенны для салона? Во-первых, материал быстро впитывает пыль, грязь, жидкость и запахи даже после нанесения пропитки. Поэтому автолюбителям-путешественникам, которые привыкли устраивать перекусы в салоне, важно учесть это. Тканевая обивка неустойчива к глубоким порезам, царапинам. Избавиться от повреждений поможет только перетяжка.

Выбирая салон из кожи или ткани, помните: вывести пятна химической чисткой можно, но затруднительно и далеко не всех видов. Если у вас «грязная» работа (т.е. работа, после которой вы вынуждены садиться в авто в грязной одежде), то без регулярного ухода обивка салона через пару месяцев потеряет первоначальный внешний вид.

Пока одни автолюбители выбирают тканевую обивку, другие признают, что кожаный салон смотрится особо привлекательно и достойно (безусловно, если говорить о новой машине, где материал еще не успел постареть и покрыться трещинами). В реальности владельцы авто руководствуются личными предпочтениями и выбирают такой салон из кожи или ткани, который нравится больше. Если потребуется привести в порядок, то химчистка салона авто из каталога TAM.BY выручит.