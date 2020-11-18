Минздрав отказался вводить внеплановые каникулы из-за коронавируса

Вводить карантин в учебных заведениях преждевременно. Об этом в эфире ОНТ заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.





По мнению Тарасенко, локдаун лишь замедляет течение эпидемии и после выхода из него заболеваемость начинает расти:

«Установление карантина в учреждениях образования я считаю преждевременным. Мы анализируем ситуацию и смотрим, если в учреждениях образования начинается рост острых респираторных инфекций, в том числе и ковида, когда 30% и более учащихся отсутствуют по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос об ограничительных мероприятиях — ухода на внеплановые каникулы».

За последние сутки в Беларуси подтверждено 1309 случаев COVID-19. Выздоровели тысяча человек, умерли — семь. За весь период распространения инфекции зарегистрированы 118 008 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели и выписаны 98 тыс. 318 человек, умерли 1067 пациентов.