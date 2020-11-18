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Минздрав отказался вводить внеплановые каникулы из-за коронавируса

19.11.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вводить карантин в учебных заведениях преждевременно. Об этом в эфире ОНТ заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Минздрав отказался вводить внеплановые каникулы из-за коронавируса

По мнению Тарасенко, локдаун лишь замедляет течение эпидемии и после выхода из него заболеваемость начинает расти:

«Установление карантина в учреждениях образования я считаю преждевременным. Мы анализируем ситуацию и смотрим, если в учреждениях образования начинается рост острых респираторных инфекций, в том числе и ковида, когда 30% и более учащихся отсутствуют по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос об ограничительных мероприятиях — ухода на внеплановые каникулы».

За последние сутки в Беларуси подтверждено 1309 случаев COVID-19. Выздоровели тысяча человек, умерли — семь. За весь период распространения инфекции зарегистрированы 118 008 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели и выписаны 98 тыс. 318 человек, умерли 1067 пациентов.

 
 
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Вводить карантин в учебных заведениях преждевременно. Об этом в эфире ОНТ заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач...
 
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