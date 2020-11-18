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Вице-премьер Назаров встретился с российскими коллегами Новаком и Оверчуком

19.11.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров провел переговоры с вице-премьерами России Александром Новаком и Алексеем Оверчуком. Информация об этом размещена на сайте правительства Российской Федерации.

Вице-премьер Назаров встретился с российскими коллегами Новаком и Оверчуком
Фото: government.ru

Основными в ходе переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

Новак отметил, что российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти на белорусские НПЗ. Также, по его словам, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях.

На повестке дня остается создание экономических условий для экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.

 
 
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Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров провел переговоры с вице-премьерами России Александром Новаком и Алексеем Оверчуком. Информация об этом размещена на сайте...
 
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