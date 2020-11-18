Федерация хоккея пока не определилась с решением по ЧМ в Минске

Источник материала: АФН

Совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) пока не готов принять решение о проведении Чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге в 2021 году, сообщается на официальном сайте организации в среду.

"Президент IIHF Рене Фазель вместе с Советом отметил, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем курсе действий", - говорится в сообщении.

Во время заседания в Цюрихе в среду Совет IIHF рассмотрел отчет, подготовленный группой внешних организаций и экспертов относительно статуса Чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает Интерфакс.

"Отчет, который мы получили в результате анализа этой группы экспертов, вызвал серьезные дискуссии в Совете", - отметил Фазель.

"В Беларуси существуют проблемы, к которым мы должны относиться серьезно. Существует значительный риск того, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на этот вопрос", - добавил он.

Президент федерации подчеркнул, что "хотя в отчете освещено множество вопросов, Совету не имеет смысла принимать решение, прежде чем оно станет абсолютно необходимым". Он отметил, что для этого "необходим поэтапный процесс".

"Что бы мы ни решили делать, мы не должны торопиться, чтобы принять рациональное решение на основе исчерпывающих исследований и имеющейся информации. Этот отчет стал для нас отличным стартом и положил начало конструктивной дискуссии среди членов Совета", - резюмировал Фазель.