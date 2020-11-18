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Россия начинает поджимать Беларусь с экспортом через российские порты

19.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь и Россия провели переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ.

"Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов", - сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Участие в переговорах приняли Вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук и вице-премьер Беларуси Юрий Назаров.

По словам Новака, российские компании продолжают поставки нефти на НПЗ Беларуси и исполняют взятые на себя обязательства.

"В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях", - сказал вице-премьер.

Новак отметил, что условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.

 
 
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Беларусь и Россия провели переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через...
 
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