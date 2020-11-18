В сеть утекла запись разговора между участниками драки с Бондаренко 11 ноября

Источник материала: АФН

В сети интернет появилась запись телефонного разговора между двумя мужчинами, голоса которых похожи на голоса Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты. В медиа уже опубликовано несколько расследований, якобы доказывающих, что и Басков и Шакута приехали в злополучный вечер 11 ноября на площадь Перемен в Минске в составе группы граждан, которые под защитой омона «наводят порядок», срезая бчб-ленточки во дворах.

В расследованиях также говорится, что мужчина, похожий на Дмитрия Шакуту, причастен к убийству Романа Бондаренко, поскольку и начал драку с погибшим.

Прослушивание записи разговора однозначно приводит к выводу, что основная цель его слива в сеть сводится к тому, чтобы отмазать обоих собеседников от причастности к убийству Романа Бондаренко, но, как всегда, есть «но», а точнее два варианта развития событий.

««Наташа позвонила, она там уже ездила, встречалась с кем-то, разговаривала там, они разбираются сейчас. Предупредила всех, что, если что, нас не было нигде», - говорит один из собеседников.

Первый вариант сводится к тому, что мы имеем дело с записью подлинного телефонного разговора между Басковым и Шакутой. Предположительно, запись скопирована с сервера и слита в сеть через объявленные «экстремистскими» телеграм-каналы, откуда уже была растащена другими телеграм-каналами.

В этом случае, запись действительно подтверждает, что оба фигуранта были вечером на ПП, и мужчина, похожий на Шакуту, действительно участвовал в потасовке, но оба в итоге не причастны к убийству Романа Бондаренко. В разговоре оба собеседника подтверждают, что передали находящегося в сознании Романа трем омоновцам в бусе и недоумевают, почему его забрала скорая в бессознательном состоянии.

Второй вариант подразумевает, что мы имеем дело с постановочным телефонным звонком, записав который, оба собеседника согласны на участие в потасовке на ПП, но при этом отмазываются от причастности к убийству.

В любом случае, появление этого разговора дает надежду на то, что это убийство будет хоть как-то расследовано, хотя сейчас явно находится на стадии поиска «крайнего».

Впрочем, есть и третий вариант. Запись сфабрикованного разговора слита в сеть с надеждой, что медиа и соцсети устроят максимальный репост, что позволит властям показательно обвинить медийное пространство в раздувании очередного фейка. Но это сложная задача, так что еще раз читаем первые два варианта…