Взломан телеграм-канал медиков «Белые халаты»

Источник материала: АФН

Белорусские силовики смогли получить доступ и взломать телеграм-канал белорусских медиков «Белые халаты».

Примерно в 19-30 на канале было обновлено фото в виде герба синеокой, а также опубликовано сообщение следующего содержания:

«… Очень грустно, что Вы, настоящие профессионалы, можете являться читателями данного телеграм-канала, который администрируют люди, абсолютно не имеющие ничего общего с Вашей мужественной профессией. То, чем в последнее время занимается вышеуказанный телеграм-канала - это ничто иное, как прямое нарушение клятвы Гиппократа, так и норм государственного права. Люди, которые зовут Вас на баррикады, находятся на территории других государств и абсолютно безразличны к Вашей судьбе, и судьбе Вашего государства, где вы живёте, работаете, воспитываете детей. Главная цель - жажда наживы. Высосать грантов, да побольше. Очень хочется верить в благоразумие тех, кто выбрал профессию по призванию горящего сердца».

Затем, на канале было опубликовано сообщение от, возможно, одного из админов, заявившего, что канал взломан. В сообщении (уже удалено) указывалась ссылка новый канал медиков