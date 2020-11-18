Источник материала: АФН

Французская компания Leroy Merlin приостановила строительство гипермаркета в Минске.

«Мы действительно приняли решение о временной приостановке нашего проекта в Минске. Данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и его финансовыми последствиями, и последовавшими за ним изменениями наших стратегических приоритетов. Эти обстоятельства вынудили нас пересмотреть распределение наших ресурсов с особым вниманием», - говорится в сообщении компании, передает БелаПАН.

«В ближайшее время мы будем сфокусированы на трех стратегических целях в России: увеличение привлекательности омниканального магазина, развитие работы с профессионалами и электронная коммерция… Как только появятся дополнительные новости о проекте, мы обязательно поделимся», — сказано в сообщении.

Французская группа компаний Adeo анонсировала инвестиции в 20 млн евро в открытие гипермаркета Leroy Merlin в Минске еще 10 декабря 2018 года. Открытие магазина Leroy Merlin планировалось на март 2020 года на улице Тимирязева, около торгового центра «Ждановичи». Площадь магазина должна была составить 10 тыс. кв. м, склада — 2 тыс. кв. м. Предусматривалась парковка на 900 машин и летний садовый павильон.