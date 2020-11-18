Умерла актриса Любовь Румянцева









Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Румянцевой. Такую информацию разместила киностудия "Беларусьфильм" на своей странице в Facebook.





"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", - говорится в сообщении.





Много лет актриса была преданна Театру-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм", на сцене которого блистательно воплощала в жизнь различные образы. Среди ее работ роли в таких спектаклях, как "Наедине со всеми", "Таланты и поклонники", "Женитьба Бальзаминова", "Человеческий голос", "Филумена Мартурано".



