Михаил Пастухов: «После Лукашенко в Беларуси больше не должно быть президентов»

Доктор юридических наук и бывший судья Конституционного суда Беларуси в интервью «Свободе» объясняет, кто является легитимным руководителем Беларуси, как легально можно осуществить транзит власти в Беларуси и какой, по его мнению, должна быть новая Конституция Беларуси.





Доктор юридических наук и бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов в интервью Свободе объясняет, кто является легитимным руководителем Беларуси, как легально можно осуществить транзит власти и какой, по его мнению, должна быть новая Конституция Беларуси.





Кто Лукашенко для государственной системы и белорусов

Если исходить из того, что срок полномочий президента закончился 6 ноября, и если не признавать результаты прошлых выборов, то фактически Лукашенко перестал быть главой государства.





Согласно референдуму 1996 года Лукашенко занял свой пост без всяких выборов, вопреки решению Конституционного суда 4 ноября 1996 года. Это дает основание полагать, что его полномочия закончились и раньше, именно после того референдума.





Страна остается без легитимного президента. Он удерживает власть, правит страной, но легитимность закончилась.

Кто легитимный правитель Беларуси

Если исходить из Конституции 1996 года, то полномочия президента должны перейти премьер-министру, который будет руководить страной до новых президентских выборов. Но Роман Головченко никаких инициатив не проявил.





Лукашенко — фактический глава государства, и из этого факта надо исходить дальше.





Как легально выйти из правового дефолта в Беларуси

В стране должен состояться общенациональный диалог между политическими силами — властью и оппозицией во главе со Светланой Тихановской. Иначе будет продолжаться гражданская война власти и народа, который больше не хочет мириться с тем, что страной правит Лукашенко. Второй вариант пока очевиден.





Международное сообщество и оппозиция должны делать все, чтобы начался диалог, под эгидой нормандской четверки (США, России, Германии и Франции) и обязательно на площадке ОБСЕ, которая считается основным переговорщиком в таких конфликтных ситуациях.





Можно ли считать диалогом конституционную реформу

Это должен быть реальный диалог, где стороны равны, где есть гарантии, где можно иметь повестку дня, начать диалог по регламенту, принять решения, которые будут иметь для сторон силу. Лукашенко должен уступить полномочия премьер-министру, тогда бы диалог был реален и равноправен.





Власть пытается внести правки в Конституцию, сократить полномочия президента на 70-80%. Но это не принципиально. Они хотят, чтобы власть и так осталась в руках действующего главы государства. Это никак не изменит ситуацию и не будет выходом из кризиса. Даже Россия настаивает на том, чтобы это был реальный диалог и дискуссия.





Что должно произойти в идеале

Теперь речь может идти только о том, чтобы власти назначили новые президентские выборы.





Чтобы провести новые и справедливые выборы, необходимо вернуться к Конституции 1994 года, которая может восстановить легитимную систему органов власти. Главным среди этих органов должен быть парламент — Верховный Совет, единый законодательный орган власти Беларуси.





Вернуть Конституцию может народный форум, который должен развязать противостояние власти и народу.





Как следует изменить Конституцию

Нельзя, чтобы Конституция давала президенту единовластие. В общем, стоит задуматься, нужна ли такая должность.





Нужно задуматься о гарантии прав и свобод граждан, чтобы суды их защищали. Чтобы была другая система правоохранительных органов. Чтобы парламент был реален, чтобы было восстановлено местное самоуправление, отменена смертная казнь, введена должность уполномоченного по правам человека. Нужно сделать избирательную систему смешанной, открыв путь политическим партиям.





Что делать с должностью президента

Я за идею Беларуси без президента. Эта должность привела к очень печальным последствиям. Должность эту следует отменить. Хотя бы лет 10 пожить без президента. Лучшее лекарство от диктатуры — упразднение должности президента.