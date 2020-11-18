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Чудо природы: озеро в Казахстане заполонили розовые фламинго — видео

19.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Это озеро входит в состав государственного Карагие-Каракольского природного заповедника. Фламинго решили остановиться там по пути на юг. 

ВКонтакте / Беларусь Live
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Всего в течение года у водоема останавливаются около 90 видов перелетных птиц, в том числе лебеди и беркуты.

По словам ученых, фламинго прилетели с озер Тенгиз и Коргалжын, но пробудут в водах Караколя недолго.  С приходом холодов птицы отправятся дальше в Хазарский заповедник в Туркменистане, а потом в Иран.

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Теги: Гродно
 
 
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Стая розовых фламинго остановилась передохнуть на озере Караколь — оно расположено недалеко от города Актау.
 
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