Наркодилера с оружием задержали в Мозырском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Выйти на продавца наркотиков правоохранителям удалось после задержания одного из его клиентов, у которого при себе были свертки с марихуаной и амфетамином. Впоследствии выяснилось, что "товар" мужчина купил у 46-летнего жителя района.

В доме наркодилера нашли не только запрещенные вещества, но и оружие – винтовку с прицелом, незарегистрированное охотничье ружье, порох и патроны.