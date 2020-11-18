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Наркодилера с оружием задержали в Мозырском районе – видео

19.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Выйти на продавца наркотиков правоохранителям удалось после задержания одного из его клиентов, у которого при себе были свертки с марихуаной и амфетамином. Впоследствии выяснилось, что "товар" мужчина купил у 46-летнего жителя района.

В доме наркодилера нашли не только запрещенные вещества, но и оружие – винтовку с прицелом, незарегистрированное охотничье ружье, порох и патроны.

 
 
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Оперативники наркоконтроля задержали в Мозырском районе мужчину, распространявшего наркотики, при обыске у него обнаружили ружье. Смотрите на видео комментарий...
 
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