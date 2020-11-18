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Звезда "Гарри Поттера" Руперт Грин поставил рекорд в Instagram

19.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Известный британский актер Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, установил рекорд по скорости набора подписчиков в Instagram.

© AFP 2020 / GERARDO MORA
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На минувшей неделе он завел страницу в социальной сети и выложил первый снимок со своей полуторагодовалой дочерью Джи. За четыре часа и одну минуту на Гринта подписался миллион пользователей.

К настоящему времени у актера уже свыше 3,3 миллиона подписчиков.

До Гринта рекордсменом по скорости набора подписчиков был натуралист и создатель фильмов о природе Дэвид Аттенборо. Актер превзошел его результат сразу на 43 минуты. До Аттенборо рекорд принадлежал актрисе Дженнифер Энистон – у нее миллион подписчиков появился после публикации записи о возможном воссоединении актеров, сыгравших в культовом сериале "Друзья".

В апреле минувшего года миллион подписчиков появился менее чем за шесть часов у Меган Маркл и принца Гарри, в 2016-м – у папы римского Франциска (за 12 часов), в 2014-м – у Дэвида Бекхэма (за 24 часа).

 
Теги: Минск
 
 
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До Гринта рекордсменом по скорости набора подписчиков был натуралист и создатель фильмов о природе Дэвид Аттенборо.
 
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