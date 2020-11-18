Российские миротворцы разминируют участки дорог в Карабахе - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта - столицы НКР. Также они оборудовали наблюдательный пункт у города Шуши. Теперь через коридор смогут вернуться беженцы.

"Основная задача нашего поста - это обеспечение безопасного прохода и проезда мирных граждан, а также соблюдение режима прекращения огня", - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Николай Лобанов.

Первые автомобили уже проехали по Лачинскому коридору. Миротворцы, находящиеся на посту, проверяют документы и досматривают все машины, которые проезжают через НП. По этой дороге будут возвращаться и беженцы, с началом боевых действий уехавшие из Карабаха в Армению.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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