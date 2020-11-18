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Российские миротворцы разминируют участки дорог в Карабахе - видео
19.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта - столицы НКР. Также они оборудовали наблюдательный пункт у города Шуши. Теперь через коридор смогут вернуться беженцы.
"Основная задача нашего поста - это обеспечение безопасного прохода и проезда мирных граждан, а также соблюдение режима прекращения огня", - рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Николай Лобанов.
Первые автомобили уже проехали по Лачинскому коридору. Миротворцы, находящиеся на посту, проверяют документы и досматривают все машины, которые проезжают через НП. По этой дороге будут возвращаться и беженцы, с началом боевых действий уехавшие из Карабаха в Армению.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана
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