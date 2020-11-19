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Сборная России неожиданно разгромно проиграла Сербии
Источник материала: Tut.by
Сборная России по футболу неожиданно разгромно проиграла сборной Сербии в гостевом матче Лиги наций со счетом 0:5.
Россия, играющая во второй по силе Лиге В, рассчитывала на победу, чтобы в следующем году перейти в самую сильную Лигу А. В свою очередь, сборная Сербии, занимавшая до этого последнюю строчку в группе, практически наверняка должна была перейти в более низшую Лигу С (где, кстати, находится сборная Беларуси).
Однако всё пошло не по плану россиян. Уже после первого тайма они проигрывали 0:4. Голами отметились Радоньич (10-я минута), дважды Йович (25, 45) и Влахович (41). Во втором тайме Младенович на 64-й минуте закрепил успех.
Отметим, что сборная Россия играла последние матчи без своего капитана Артема Дзюбы. Главный тренер временно исключил его из состава
Теперь в Лигу А неожиданно выходит Венгрия, которая на своем поле победила Турцию (2:0), а Сербия с Россией остаются в Лиге В. Последнюю строчку в группе заняла Турция — она вылетает в Лигу С.
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И теперь не попадет в Лигу А.
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