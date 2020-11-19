Сборная России неожиданно разгромно проиграла Сербии

Источник материала: Tut.by

Сборная России по футболу неожиданно разгромно проиграла сборной Сербии в гостевом матче Лиги наций со счетом 0:5.



Фото: Reuters

Россия, играющая во второй по силе Лиге В, рассчитывала на победу, чтобы в следующем году перейти в самую сильную Лигу А. В свою очередь, сборная Сербии, занимавшая до этого последнюю строчку в группе, практически наверняка должна была перейти в более низшую Лигу С (где, кстати, находится сборная Беларуси).

Однако всё пошло не по плану россиян. Уже после первого тайма они проигрывали 0:4. Голами отметились Радоньич (10-я минута), дважды Йович (25, 45) и Влахович (41). Во втором тайме Младенович на 64-й минуте закрепил успех.

Отметим, что сборная Россия играла последние матчи без своего капитана Артема Дзюбы. Главный тренер временно исключил его из состава после появления в Сети его интимного видео .

Теперь в Лигу А неожиданно выходит Венгрия, которая на своем поле победила Турцию (2:0), а Сербия с Россией остаются в Лиге В. Последнюю строчку в группе заняла Турция — она вылетает в Лигу С.