ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная России неожиданно разгромно проиграла Сербии

19.11.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная России по футболу неожиданно разгромно проиграла сборной Сербии в гостевом матче Лиги наций со счетом 0:5.


Фото: Reuters

Россия, играющая во второй по силе Лиге В, рассчитывала на победу, чтобы в следующем году перейти в самую сильную Лигу А. В свою очередь, сборная Сербии, занимавшая до этого последнюю строчку в группе, практически наверняка должна была перейти в более низшую Лигу С (где, кстати, находится сборная Беларуси).

Однако всё пошло не по плану россиян. Уже после первого тайма они проигрывали 0:4. Голами отметились Радоньич (10-я минута), дважды Йович (25, 45) и Влахович (41). Во втором тайме Младенович на 64-й минуте закрепил успех.

Отметим, что сборная Россия играла последние матчи без своего капитана Артема Дзюбы. Главный тренер временно исключил его из состава после появления в Сети его интимного видео.

Теперь в Лигу А неожиданно выходит Венгрия, которая на своем поле победила Турцию (2:0), а Сербия с Россией остаются в Лиге В. Последнюю строчку в группе заняла Турция — она вылетает в Лигу С.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети появилась запись, где двое предполагаемых участников событий 11 ноября во «дворе перемен» обсуждают избиение Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика