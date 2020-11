Источник материала: Гомельская Правда





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еда второпях: пять рисков для здоровья Для здоровья имеет значение не только то, что вы едите, но и скорость, с которой вы это делаете. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что люди слишком...

В исследовании Литовского университета медицинских наук обращается внимание на диабет как возможное последствие быстрого поедания пищи. Диабет 2-го типа вызывается резистентностью к инсулину – состоянием, при котором клетки в организме не реагируют должным образом на выработку этого гормона."Когда люди едят быстро, они, как правило, не чувствуют себя наевшимися досыта и, скорее всего, переедают. Быстрое принятие пищи становится причиной значительного колебания уровня глюкозы, что может привести к инсулиновой резистентности", – говорит доктор Такаюки Ямаджи (Takayuki Yamaji), кардиолог из университета Хиросимы (Hiroshima University) в Японии.Доктор Ямаджи был ведущим автором исследования, в котором участников разделили на 3 группы в зависимости от скорости приема пищи: медленной, нормальной и высокой. По результатам, среди "спринтеров" был наибольший процент заработавших метаболический синдром, при котором значительно увеличивается вероятность возникновения сердечных заболеваний и инсульта.Метаболический синдром включает в себя такие факторы риска, как высокое артериальное давление, дефицит холестерина ЛПВП (т.н. "хорошего холестерина") и увеличение веса."В будущем метаболический синдром может обогнать курение как ведущий фактор риска сердечных заболеваний", – указано в заявлении Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health – NIH).Согласно данным американского исследования, быстрое принятие пищи приводит к снижению чувства удовлетворенности, но увеличению количества потребленных калорий, значительно усиливая риск ожирения. Поглощая еду слишком быстро, организм не может своевременно сигнализировать о чувстве насыщения."Проглатывание еды целиком заставит вас пропустить эти сигналы, тогда как если бы вы замедлились, вы бы дали вашему мозгу достаточно времени для получения этих сигналов и остановки, как только вы поймете, что это все, что вам нужно", – объясняет доктор Аманда Фоти (Amanda Foti), старший диетолог в Selvera Weight Management Program.Непрожеванная пища, быстро и в больших количествах попадающая в желудок, может привести к кислотному рефлюксу, который возникает при выбросе желудочной кислоты в пищевод и вызывает жжение. К осложнениям, связанным с этим, относятся несварение желудка, изжога, тошнота, боль в животе и затруднение при глотании. Кроме того, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) не следует запивать каждый проглоченный кусок.И у детей, и у взрослых могут застрять в горле куски пищи, если слишком быстро ее глотать и недостаточно пережевывать. Известно, что разговоры или смех во время еды повышают этот риск."Вы действительно можете поперхнуться чем-нибудь. Вы должны быть уверены, что правильно жуете и не глотаете большими кусками", – предостерегает Джоан Сальге Блейк (Joan Salge Blake), профессор питания в Бостонском университете (Boston University) и представитель Американской академии питания и диетологии (American Academy of Nutrition and Dietetics).Источник: medportal.ru