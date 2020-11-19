Вкусно и просто. Мойва в тесте

Ингредиенты

Для теста: Молоко 250 мл Яйцо 1 шт. Сахар 1 ст. л. Соль 1 ч. л. Дрожжи 1 ч. л. сухие (или 12 г свежие) Масло подсолнечное 6 ст. л. Мука 500 г Для начинки: Мойва

400 г Лук 2–3 шт. Соль, перец, сливочное масло по вкусу Масло подсолнечное для жарки

Готовим начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Мойву чистим, удаляем хребет с костями. Перекладываем рыбу в миску, добавляем черный молотый перец и соль. Перемешиваем.

Замешиваем тесто. Молоко немного подогреваем, добавляем сахар, соль, яйцо и дрожжи. Взбиваем венчиком, вливаем подсолнечное масло и все перемешиваем. Насыпаем просеянную муку и замешиваем мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Делим тесто на 12–14 равных частей и раскатываем каждую из них в круг. Сверху кладем по две рыбки с луком и небольшой кусочек сливочного масла. Тщательно защипываем, придавая заготовкам овальную форму. Оставляем на 10–15 минут. Обжариваем пирожки на хорошо разогретой сковороде до румяного цвета. Приятного аппетита!