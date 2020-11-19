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Вкусно и просто. Мойва в тесте

19.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Мойва в тесте

Фото: questionsmoms.ru

Ингредиенты

Для теста:  
Молоко 250 мл
Яйцо 1 шт.
Сахар 1 ст. л.
Соль 1 ч. л.
Дрожжи 1 ч. л. сухие (или 12 г свежие)
Масло подсолнечное 6 ст. л.
Мука 500 г
Для начинки:  
Мойва
 400 г
Лук 2–3 шт.
Соль, перец, сливочное масло по вкусу
Масло подсолнечное для жарки

Готовим начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Мойву чистим, удаляем хребет с костями. Перекладываем рыбу в миску, добавляем черный молотый перец и соль. Перемешиваем.

Замешиваем тесто. Молоко немного подогреваем, добавляем сахар, соль, яйцо и дрожжи. Взбиваем венчиком, вливаем подсолнечное масло и все перемешиваем. Насыпаем просеянную муку и замешиваем мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Делим тесто на 12–14 равных частей и раскатываем каждую из них в круг. Сверху кладем по две рыбки с луком и небольшой кусочек сливочного масла. Тщательно защипываем, придавая заготовкам овальную форму. Оставляем на 10–15 минут. Обжариваем пирожки на хорошо разогретой сковороде до румяного цвета. Приятного аппетита!

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Делимся простым рецептом вкуснейшей мойвы в тесте. Пирожки получаются воздушными и пышными.
 
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