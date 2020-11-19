Вкусно и просто. Мойва в тесте

Ингредиенты
|Для теста:
|Молоко
|250 мл
|Яйцо
|1 шт.
|Сахар
|1 ст. л.
|Соль
|1 ч. л.
|Дрожжи
|1 ч. л. сухие (или 12 г свежие)
|Масло подсолнечное
|6 ст. л.
|Мука
|500 г
|Для начинки:
|Мойва
|400 г
|Лук
|2–3 шт.
|Соль, перец, сливочное масло
|по вкусу
|Масло подсолнечное
|для жарки
Готовим начинку. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Мойву чистим, удаляем хребет с костями. Перекладываем рыбу в миску, добавляем черный молотый перец и соль. Перемешиваем.
Замешиваем тесто. Молоко немного подогреваем, добавляем сахар, соль, яйцо и дрожжи. Взбиваем венчиком, вливаем подсолнечное масло и все перемешиваем. Насыпаем просеянную муку и замешиваем мягкое, не липнущее к рукам тесто.
Делим тесто на 12–14 равных частей и раскатываем каждую из них в круг. Сверху кладем по две рыбки с луком и небольшой кусочек сливочного масла. Тщательно защипываем, придавая заготовкам овальную форму. Оставляем на 10–15 минут. Обжариваем пирожки на хорошо разогретой сковороде до румяного цвета. Приятного аппетита!