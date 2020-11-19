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Тест. Угадайте, что это за блюдо, по его названию

19.11.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пате, орзо, ганаш. Иногда в меню столько незнакомых слов, что есть риск уйти голодным. AFISHA.TUT.BY составила сложный тест о названиях блюд из минских заведений, взяв за основу сеты нового Gastrofest. Проверьте свои знания или на крайний случай удачу.

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Пате, орзо, ганаш. Иногда в меню столько незнакомых слов, что есть риск уйти голодным. AFISHA.TUT.BY составила сложный тест о названиях блюд из минских заведений, взяв за...
 
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