|
Тест. Угадайте, что это за блюдо, по его названию
Источник материала: Tut.by
Пате, орзо, ганаш. Иногда в меню столько незнакомых слов, что есть риск уйти голодным. AFISHA.TUT.BY составила сложный тест о названиях блюд из минских заведений, взяв за основу сеты нового
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пате, орзо, ганаш. Иногда в меню столько незнакомых слов, что есть риск уйти голодным. AFISHA.TUT.BY составила сложный тест о названиях блюд из минских заведений, взяв за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)