Что осталось от кредитов на недвижимость? Обзор актуальных вариантов

FINANCE.TUT.BY проследил динамику предложений по кредитованию недвижимости с января по ноябрь 2020 года. Об изменениях на ипотечном рынке и актуальных предложениях в нашем сегодняшнем обзоре. Спойлер — все плохо.
9,99% (1,142*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)
20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Банк, кредит
Объект, застройщик; ставка; срок, минимальный взнос, обеспечение
Белинвестбанк,
Квартира от партнёра
ОАО «Мапид», ОАО «БелАТЭП», ООО «ЭЛЕДИ Компани» (на 10 лет), ООО «Торговый центр «СитиГрад», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Полоцкжилстрой»;
10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526);
10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.
ОДО «Айрон», ООО «Стройформула»;
7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 13,35% (СКО*1,526);v
20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.
СООО «Инфореалт»;
6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);
10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.
ИООО «Дана Астра», ООО «Эмирейтс Блю Скай»;
6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);
10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.
ООО «Алмари», ООО «Астодевелопмент», ООО «Зелёная гавань»;
8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);
20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.
9,99% (1,142*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);
20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.
Таким образом, основная ставка по партнерским кредитам составит 13,35%. Первые 12−24 месяца в зависимости от выбранного застройщика будет действовать льготная ставка от 4,99% до 10,99%. Кредиты выдаются на 10−20 лет под поручительство или залог.
Отдельный формат кредитования — система стройсбережений в Беларусбанке, которая состоит из двух этапов. Первый — накопление 25% стоимости жилья на вкладе. Второй — кредитование оставшихся 75%. Минимальный срок накопительного этапа — 19 месяцев, максимальный — 127 месяцев. Кредит по системе стройсбережений выдается на покупку или строительство недвижимости сроком на 20 лет. Процентная ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования и вычисляется по формуле СР+1%.
В трех банках действуют программы кредитования жилья в рамках указа президента от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Кредиты выдаются гражданам нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об условиях — в таблице ниже.
Банк, кредит
Ставка; Срок; Сумма кредита; Обеспечение; Другие условия
Белагропромбанк,
Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)
10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; от 1000 BYN до наименьшего из значений максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и стоимости строительства жилого помещения;
поручительство 2 физических лиц, залог; отсрочка погашения основного долга 1,5 года
Беларусбанк,
Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение
10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и платежеспособности кредитополучателя
залог, поручительство; отсрочка погашения основного долга 18 месяцев; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020—2021 годах
Белинвестбанк,
Кредит на недвижимость «Субсидия»
10,75% (СР+3 п. п); 20 лет; исходя из максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей;
поручительство, залог; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020 годах
Банк, кредит
Ставка; Срок; Сумма кредита; Обеспечение; Другие условия
Белагропромбанк,
Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)
10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; от 1000 BYN до наименьшего из значений максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и стоимости строительства жилого помещения;
поручительство 2 физических лиц, залог; отсрочка погашения основного долга 1,5 года
Беларусбанк,
Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение
10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и платежеспособности кредитополучателя
залог, поручительство; отсрочка погашения основного долга 18 месяцев; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020—2021 годах
Белинвестбанк,
Кредит на недвижимость «Субсидия»
10,75% (СР+3 п. п); 20 лет; исходя из максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей;
поручительство, залог; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020 годах