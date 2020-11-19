Что осталось от кредитов на недвижимость? Обзор актуальных вариантов

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY проследил динамику предложений по кредитованию недвижимости с января по ноябрь 2020 года. Об изменениях на ипотечном рынке и актуальных предложениях в нашем сегодняшнем обзоре. Спойлер — все плохо.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Весной кредиты на покупку и/или строительство жилья на общих условиях были доступны в семи банках . Уже в июле взять кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно было только в Белинвестбанке и БПС-Сбербанке . На строительство — в том числе в Беларусбанке . Сегодня вариантов кредитования на общих условиях нет.

Для тех, кто планирует покупать новостройку у застройщика, есть партнерские программы банков. Сейчас такие варианты остались только в Белинвестбанке . В начале 2020 года жилье в новостройках кредитовали в Беларусбанке , БПС-Сбербанке , Банке БелВЭБ и БНБ-Банке .

Действующие кредиты Белинвестбанка представлены в таблице.

Банк, кредит Объект, застройщик Ставка Срок; минимальный взнос; обеспечение Белинвестбанк,

Квартира от партнёра ОАО «Мапид», ОАО «БелАТЭП», ООО «ЭЛЕДИ Компани» (на 10 лет), ООО «Торговый центр «СитиГрад», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Полоцкжилстрой» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ОДО «Айрон», ООО «Стройформула» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 13,35% (СКО*1,526) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог СООО «Инфореалт» 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ИООО «Дана Астра», ООО «Эмирейтс Блю Скай» 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ООО «Алмари», ООО «Астодевелопмент», ООО «Зелёная гавань» 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог КУП «Управление капитальным строительством Горецкого района» 9,99% (1,142*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог

Банк, кредит Объект, застройщик; ставка; срок, минимальный взнос, обеспечение Белинвестбанк,

Квартира от партнёра ОАО «Мапид», ОАО «БелАТЭП», ООО «ЭЛЕДИ Компани» (на 10 лет), ООО «Торговый центр «СитиГрад», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Полоцкжилстрой»; 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526); 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог. ОДО «Айрон», ООО «Стройформула»; 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 13,35% (СКО*1,526);v 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог. СООО «Инфореалт»; 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526); 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог. ИООО «Дана Астра», ООО «Эмирейтс Блю Скай»; 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526); 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог. ООО «Алмари», ООО «Астодевелопмент», ООО «Зелёная гавань»; 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526); 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог. КУП «Управление капитальным строительством Горецкого района»; 9,99% (1,142*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526); 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

Таким образом, основная ставка по партнерским кредитам составит 13,35%. Первые 12−24 месяца в зависимости от выбранного застройщика будет действовать льготная ставка от 4,99% до 10,99%. Кредиты выдаются на 10−20 лет под поручительство или залог.

Отдельный формат кредитования — система стройсбережений в Беларусбанке , которая состоит из двух этапов. Первый — накопление 25% стоимости жилья на вкладе. Второй — кредитование оставшихся 75%. Минимальный срок накопительного этапа — 19 месяцев, максимальный — 127 месяцев. Кредит по системе стройсбережений выдается на покупку или строительство недвижимости сроком на 20 лет. Процентная ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования и вычисляется по формуле СР+1%.

В трех банках действуют программы кредитования жилья в рамках указа президента от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Кредиты выдаются гражданам нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об условиях — в таблице ниже.

Банк, кредит Ставка; Срок; Сумма кредита; Обеспечение; Другие условия Белагропромбанк,

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий) 10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; от 1000 BYN до наименьшего из значений максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и стоимости строительства жилого помещения; поручительство 2 физических лиц, залог; отсрочка погашения основного долга 1,5 года Беларусбанк,

Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение 10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и платежеспособности кредитополучателя залог, поручительство; отсрочка погашения основного долга 18 месяцев; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020—2021 годах Белинвестбанк,

Кредит на недвижимость «Субсидия» 10,75% (СР+3 п. п); 20 лет; исходя из максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей; поручительство, залог; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020 годах

Банк, кредит Ставка; Срок; Сумма кредита; Обеспечение; Другие условия Белагропромбанк,

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий) 10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; от 1000 BYN до наименьшего из значений максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и стоимости строительства жилого помещения; поручительство 2 физических лиц, залог; отсрочка погашения основного долга 1,5 года Беларусбанк,

Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение 10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и платежеспособности кредитополучателя залог, поручительство; отсрочка погашения основного долга 18 месяцев; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020—2021 годах Белинвестбанк,

Кредит на недвижимость «Субсидия» 10,75% (СР+3 п. п); 20 лет; исходя из максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей; поручительство, залог; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020 годах

Ранее льготные кредиты по 240 указу выдавал также Приорбанк , Банк БелВЭБ и БПС-Сбербанк .