ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что осталось от кредитов на недвижимость? Обзор актуальных вариантов

19.11.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY проследил динамику предложений по кредитованию недвижимости с января по ноябрь 2020 года. Об изменениях на ипотечном рынке и актуальных предложениях в нашем сегодняшнем обзоре. Спойлер — все плохо.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Весной кредиты на покупку и/или строительство жилья на общих условиях были доступны в семи банках. Уже в июле взять кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно было только в Белинвестбанке и БПС-Сбербанке. На строительство — в том числе в Беларусбанке. Сегодня вариантов кредитования на общих условиях нет.

Для тех, кто планирует покупать новостройку у застройщика, есть партнерские программы банков. Сейчас такие варианты остались только в Белинвестбанке. В начале 2020 года жилье в новостройках кредитовали в Беларусбанке, БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ и БНБ-Банке.

Действующие кредиты Белинвестбанка представлены в таблице.

Банк, кредит

Объект, застройщик

Ставка

Срок; минимальный взнос; обеспечение

Белинвестбанк,
Квартира от партнёра

ОАО «Мапид», ОАО «БелАТЭП», ООО «ЭЛЕДИ Компани» (на 10 лет), ООО «Торговый центр «СитиГрад», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Полоцкжилстрой»

10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526)

10 лет, 20 лет; от 10%;

поручительство, при необходимости залог

ОДО «Айрон», ООО «Стройформула»

7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526)

или

10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 13,35% (СКО*1,526)

20 лет; от 10%;

поручительство, при необходимости залог

СООО «Инфореалт»

6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

или

8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

или

4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

10 лет, 20 лет; от 10%;

поручительство, при необходимости залог

ИООО «Дана Астра», ООО «Эмирейтс Блю Скай»

6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

или

4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

10 лет, 20 лет; от 10%;

поручительство, при необходимости залог

ООО «Алмари», ООО «Астодевелопмент», ООО «Зелёная гавань»

8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

20 лет; от 10%;

поручительство, при необходимости залог

КУП «Управление капитальным строительством Горецкого района»

9,99% (1,142*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526)

20 лет; от 10%;

поручительство, при необходимости залог

Банк, кредит

Объект, застройщик; ставка; срок, минимальный взнос, обеспечение

Белинвестбанк,
Квартира от партнёра

ОАО «Мапид», ОАО «БелАТЭП», ООО «ЭЛЕДИ Компани» (на 10 лет), ООО «Торговый центр «СитиГрад», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Полоцкжилстрой»;

10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526);

10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

ОДО «Айрон», ООО «Стройформула»;

7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,35% (СКО*1,526) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 13,35% (СКО*1,526);v

20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

СООО «Инфореалт»;

6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);

10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

ИООО «Дана Астра», ООО «Эмирейтс Блю Скай»;

6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,35% (СКО*1,526) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);

10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

ООО «Алмари», ООО «Астодевелопмент», ООО «Зелёная гавань»;

8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);

20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

КУП «Управление капитальным строительством Горецкого района»;

9,99% (1,142*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,35% (СКО*1,526);

20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог.

Таким образом, основная ставка по партнерским кредитам составит 13,35%. Первые 12−24 месяца в зависимости от выбранного застройщика будет действовать льготная ставка от 4,99% до 10,99%. Кредиты выдаются на 10−20 лет под поручительство или залог.

Отдельный формат кредитования — система стройсбережений в Беларусбанке, которая состоит из двух этапов. Первый — накопление 25% стоимости жилья на вкладе. Второй — кредитование оставшихся 75%. Минимальный срок накопительного этапа — 19 месяцев, максимальный — 127 месяцев. Кредит по системе стройсбережений выдается на покупку или строительство недвижимости сроком на 20 лет. Процентная ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования и вычисляется по формуле СР+1%.

В трех банках действуют программы кредитования жилья в рамках указа президента от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Кредиты выдаются гражданам нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об условиях — в таблице ниже.

Банк, кредит

Ставка; Срок; Сумма кредита; Обеспечение; Другие условия

Белагропромбанк,
Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)

10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; от 1000 BYN до наименьшего из значений максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и стоимости строительства жилого помещения;

поручительство 2 физических лиц, залог; отсрочка погашения основного долга 1,5 года

Беларусбанк,
Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение

10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и платежеспособности кредитополучателя

залог, поручительство; отсрочка погашения основного долга 18 месяцев; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020—2021 годах

Белинвестбанк,
Кредит на недвижимость «Субсидия»

10,75% (СР+3 п. п); 20 лет; исходя из максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей;

поручительство, залог; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020 годах

Банк, кредит

Ставка; Срок; Сумма кредита; Обеспечение; Другие условия

Белагропромбанк,
Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)

10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; от 1000 BYN до наименьшего из значений максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и стоимости строительства жилого помещения;

поручительство 2 физических лиц, залог; отсрочка погашения основного долга 1,5 года

Беларусбанк,
Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение

10,75% (СР+3 п. п); до 20 лет; в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения и платежеспособности кредитополучателя

залог, поручительство; отсрочка погашения основного долга 18 месяцев; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020—2021 годах

Белинвестбанк,
Кредит на недвижимость «Субсидия»

10,75% (СР+3 п. п); 20 лет; исходя из максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей;

поручительство, залог; на жилые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в 2020 годах

Ранее льготные кредиты по 240 указу выдавал также Приорбанк, Банк БелВЭБ и БПС-Сбербанк.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY проследил динамику предложений по кредитованию недвижимости с января по ноябрь 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная России неожиданно разгромно проиграла Сербии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика