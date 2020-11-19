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«Пока петух не клюнет, не начинаем играть так, как положено». Мархель прокомментировал поражение от Албании

19.11.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель считает, что его команда не заслужила поражения.

«Пока петух не клюнет, не начинаем играть так, как положено». Мархель прокомментировал поражение от Албании
Фото АБФФ

«К сожалению, нам не удалось выполнить задачу, но жизнь продолжается… Мы очень хорошо провели полтора заключительных тайма… В начале наступили на одни и те же грабли — пропустили два мяча, после чего команда начала играть так, как мы просили перед матчем… В этом цикле так получается, что пока нас петух не клюнет, мы не начинаем играть так, как положено», — заявил наставник.

Белорусы накануне проиграли в Тиране — 2:3.

Поражение не позволило занять первое место в нашем квартете и перейти из Лиги С в Лигу В:

  1. Албания — 11 очков (разница мячей 8‑4);
  2. Беларусь — 10 (10‑8);
  3. Литва — 8 (5‑7);
  4. Казахстан — 4 (5‑9).
 
 
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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель считает, что его команда не заслужила поражения.
 
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