Сегодня ожидается сильный ветер

В четверг, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять теплые воздушные массы атлантического происхождения.





По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северо-западу пройдут небольшие дожди.

По юго-востоку в утренние часы туман. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +8..+10°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);

Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывы до 15-18 м/с);

Могилев +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);

Минск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с).