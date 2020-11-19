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Сегодня ожидается сильный ветер
Источник материала: Навiны
В четверг, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять теплые воздушные массы атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северо-западу пройдут небольшие дожди.
По юго-востоку в утренние часы туман. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый.
Погода в регионах:
В связи с неблагоприятным погодным явлением
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В четверг, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять теплые воздушные массы атлантического происхождения.
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