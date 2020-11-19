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Сегодня ожидается сильный ветер

19.11.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В четверг, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять теплые воздушные массы атлантического происхождения.

Сегодня ожидается сильный ветер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по северо-западу пройдут небольшие дожди.

По юго-востоку в утренние часы туман. Ветер южный, юго-западный сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывы до 15-18 м/с);
  • Могилев +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Минск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с).

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В четверг, 19 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять теплые воздушные массы атлантического происхождения.
 
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